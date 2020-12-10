Дозволили інтернет: що зміниться в школах з 2021 року

У Міністерстві охорони здоров'я видали нові санітарні правила для шкіл.

Серед змін - обов'язкові внутрішні туалети в закладах освіти, офіційно дозволений інтернет та оновлені принципи харчування.

Про це під час брифінгу 10 грудня розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Документ розпочинає діяти з 1 січня 2021 року.

Ось основні зміни.

Фото: racorn/Depositphotos

В кожній школі повинні бути внутрішні туалети, оскільки, за словами Ляшка, в Україні до цього часу кожна 10-та школа має зовнішні туалети.

"Це призводить до того, що в XXI столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров’ям.

Ці зміни до документу повинні виконати власники закладів, органи місцевого самоврядування, і облаштувати у всіх закладах освіти внутрішні теплі туалети", - зазначив Ляшко.

МОЗ дозволило використовувати у закладах освіти дротове і бездротове підключення до інтернету. Реклама:

"Якщо використовують бездротове підключення, тобто роутери і Wі-Fі, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги і виключатися в позанавчальний час", - зазначив Ляшко.

Встановлені вимоги до комп’ютерного обладнання.

"Попередні норми - це норми 2001 року. Якщо це персональні комп’ютери, то екран повинен бути не менше 15 дюймів.

Якщо немає можливості використовувати персональні комп’ютери, а використовуються ноутбуки, тоді дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, але окремо повинна бути мишка і клавіатура", - розповів Ляшко.

Для того, щоб профілактувати порушення постави, щоб не було сколіозів, мало того, що треба підбирати меблі по росту, документ пропонує не менше 2 разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди.

"Це також профілактуватиме порушення зору і слуху", - додає Ляшко.

У кожному закладі передбачається як мінімум 2-3 розміри меблів.

Учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, рекомендовано розміщувати в третьому ряді, від вікна, ближче до внутрішньої стіни.

Учні, які проживають на відстані більше 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл. Працівники шкіл, без різниці, вчителі чи працівники харчоблоку повинні проходити профілактичні медичні огляди.

"В разі порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів працівники не повинні допускатися до школи і до залучення до освітнього процесу", - зазначив головний санітарний лікар.

Оренда шкіл не під освітні потреби чітко заборонена. Також змінили підходи до організації харчування.

З 2021 року деякі діти зможуть отримувати особливе харчування в школі.

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