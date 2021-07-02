У 2022 році випускники шкіл будуть складати ДПА у формі ЗНО з 4 предметів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
46499
2 липня 2021

У 2022 році випускники шкіл мають пройти обов'язкову державну підсумкову атестацію (ДПА) із 4 предметів. 

Вони будуть складати її у  формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Зокрема, учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.

Реклама:

Про таку систему розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю ZN.ua.

 Фото Depositphotos/VIPDesignUSA

"Уже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники ми закладатимемо виходячи з того, що ЗНО відбувається відповідно до нормативно-правових актів.

Це буде обов'язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів: українська мова, математика, історія України або іноземна мова, а також четвертий предмет на вибір", – розповів Валерій Бойко.

А також додав, що максимально учасники зможуть пройти п'ять тестувань ЗНО.

У цьому наказі також йдеться про те,  що учасники ЗНО можуть скласти за рахунок державного бюджету не більше, ніж  5 тестів із навчальних предметів. 

А проходження тестів з додаткових предметів оплатити власним коштом.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

50 тисяч за хорошу оцінку: на Закарпатті випускники отримають винагороди за відмінне ЗНО та ДПА

У МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років будуть дійсними для вступу-2021

10 "перлів", які школярі написали у своїх творах на ЗНО-2021

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 69
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2236
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3029
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат