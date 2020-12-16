50 тисяч за хорошу оцінку: на Закарпатті випускники отримають винагороди за відмінне ЗНО та ДПА

У Мукачеві школярі отримають грошові винагороди за високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні та державній підсумковій атестації.

Крім того, цьогоріч всі випускники отримають 1000 гривень після завершення навчання у школі.

Такі зміни ухвалили у проєкті Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Про нововведення повідомляють на офіційній сторінці Мукачівської міської ради у соцмережі.

Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

У 2021 році за 200 балів з одного предмету на ЗНО 5 школярів зможуть отримати 50 тисяч гривень.

Зазначається, що порівнянні з минулим роком цю суму збільшили вдвічі.

Виплати також передбачені для вчителів, чиї учні отримали відмінну оцінку на тесті – 10 тисяч гривень.

Додаткову винагороду також передбачено за високі результати у формі ДПА. Зокрема, 50 учнів отримають по 15 тисяч гривень.

Крім того, кожен школяр по закінченню 11 класу отримуватиме 1 тисячу гривень

Ця програма також передбачає щомісячні стипендії для 20 найкращих учнів та спортсменів шкіл.

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