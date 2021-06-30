У МОН розповіли, сертифікати ЗНО яких років будуть дійсними для вступу-2021

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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30 червня 2021

Цьогоріч для вступу на бакалавра дійсними є сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Вступники можуть подавати сертифікати ЗНО, комбінуючи їх за власним вибором.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Водночас від вступників до магістратури прийматимуть результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років.

Результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

 

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