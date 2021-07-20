Україна шукає полярників на нову антарктичну експедицію. Зарплата – до 54 тис. грн

Національний антарктичний науковий центр оголосив конкурс на 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.

Команду формують з 12 учасників: орієнтовно з 7-ми науковців, дизеліста-електрика, системного механіка, сисадміна, лікаря та кухаря.

Вчених шукають за напрямами: науки про життя, науки про Землю та фізичні науки.

"На учасників експедиції чекають суворі випробування Антарктикою, наполеглива праця із забезпечення діяльності Станції та фахове виконання покладених обов’язків", – наголошують у Центрі.

Зарплата в середньому – до 54 тис. грн на місяць.

"Цьогоріч чекаємо більше заявок на конкурс від кандидатів та кадидаток, адже, по-перше, восени минулого року Уряд суттєво збільшив зарплату для наших полярників, в середньому до 54 тис. грн на місяць, і тепер в Антарктиду можна їхати не тільки за неймовірними враженнями.

По-друге, саме 27-ма експедиція вперше за останні 20 років вирушить на станцію на власному науково-дослідному криголамі!", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

До кандидатів є як загальні вимоги, так і специфічні за посадою.

Наприклад, кожен майбутній полярник чи полярниця повинні:

мати хороший стан здоров'я,

бути комунікабельними та неконфліктними,

знати іноземну мову, вміти працювати з комп'ютером тощо.

Усі вимоги можна переглянути тут.

Конкурс триватиме в кілька етапів. Спершу потрібно подати анкету.

Потім Конкурсна комісія здійснить попередній відбір кандидатів (за формальними ознаками). Відтак упродовж місяця претенденти повинні будуть подати необхідний пакет документів.

На третьому етапі відбувається фахова співбесіда та психологічне тестування.

Відтак комісія приймає рішення про рекомендацію або відхилення кандидатур до складу експедиції. Також формується кадровий резерв.

Після цього на кандидатів чекає медичний огляд і в разі його успішного проходження – командні збори, тренінги та навчання.

Прийом анкет триватиме до 3 вересня.

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