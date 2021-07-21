Які спеціальності найчастіше обирають українські випускники у 2021 році – МОН

Яна Осадча журналіст
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21 липня 2021

Міністерство освіти України підвело перші підсумки вступної кампанії-2021, проаналізувавши електронні заяви. 

За попередніми результатами, найчастіше українські абітурієнти хочуть поступити на філологію та право.

Загалом цьогоріч збільшилась кількість електронних кабінетів та е-заяв на 3% та 18% відповідно, повідомляють у МОН.

Це зумовлено тим, що кількість випускників шкіл цьогоріч на 4,8% більше, ніж у 2020 році.

 Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Станом на 21 липня, створено 190 тисяч 777 електронних кабінетів та подано 886 тисяч 164 електронних заяв.

Майбутні бакалаври за кількістю поданих заяв обирають такі спеціальності:

  • Філологія – 59 202;
  • Право – 58 824;
  • Менеджмент – 49 929; 
  • Комп'ютерні науки – 47 172;
  • Середня освіта – 34 993;
  • Журналістика – 34 726;
  • Інженерія програмного забезпечення – 33 676;
  • Психологія – 31 362;
  • Маркетинг – 28 847;
  • Економіка – 28 128.

Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників шкіл, які хочуть поступити на бюджет по середньому балу ЗНО стали:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038;
  • Національний авіаційний університет – 27 779
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927;
  • Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103; 
  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994;
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377;
  • Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

Нагадаємо, 14 липня 2021 року розпочався прийом електронних заяв та документів для вступників на бакалавра до закладів вищої освіти на основі 11 класів.

Прийом електронних заяв триватиме: 

  • до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами; 
  • до 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

Звичайний прийом документів та заяв закінчується: 

  • 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
  • 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

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