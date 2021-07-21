Які спеціальності найчастіше обирають українські випускники у 2021 році – МОН

Міністерство освіти України підвело перші підсумки вступної кампанії-2021, проаналізувавши електронні заяви.

За попередніми результатами, найчастіше українські абітурієнти хочуть поступити на філологію та право.

Загалом цьогоріч збільшилась кількість електронних кабінетів та е-заяв на 3% та 18% відповідно, повідомляють у МОН.

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Це зумовлено тим, що кількість випускників шкіл цьогоріч на 4,8% більше, ніж у 2020 році.

Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Станом на 21 липня, створено 190 тисяч 777 електронних кабінетів та подано 886 тисяч 164 електронних заяв.

Майбутні бакалаври за кількістю поданих заяв обирають такі спеціальності: Філологія – 59 202;

Право – 58 824;

Менеджмент – 49 929;

Комп'ютерні науки – 47 172;

Середня освіта – 34 993;

Журналістика – 34 726;

Інженерія програмного забезпечення – 33 676;

Психологія – 31 362;

Маркетинг – 28 847;

Економіка – 28 128.

Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників шкіл, які хочуть поступити на бюджет по середньому балу ЗНО стали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038;

Національний авіаційний університет – 27 779

Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927;

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103;

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377;

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

Нагадаємо, 14 липня 2021 року розпочався прийом електронних заяв та документів для вступників на бакалавра до закладів вищої освіти на основі 11 класів.

Прийом електронних заяв триватиме:

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до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;

до 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

Звичайний прийом документів та заяв закінчується:

26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

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