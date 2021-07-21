Які спеціальності найчастіше обирають українські випускники у 2021 році – МОН

Міністерство освіти України підвело перші підсумки вступної кампанії-2021, проаналізувавши електронні заяви.
За попередніми результатами, найчастіше українські абітурієнти хочуть поступити на філологію та право.
Загалом цьогоріч збільшилась кількість електронних кабінетів та е-заяв на 3% та 18% відповідно, повідомляють у МОН.
Це зумовлено тим, що кількість випускників шкіл цьогоріч на 4,8% більше, ніж у 2020 році.
|Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos
Станом на 21 липня, створено 190 тисяч 777 електронних кабінетів та подано 886 тисяч 164 електронних заяв.
Майбутні бакалаври за кількістю поданих заяв обирають такі спеціальності:
- Філологія – 59 202;
- Право – 58 824;
- Менеджмент – 49 929;
- Комп'ютерні науки – 47 172;
- Середня освіта – 34 993;
- Журналістика – 34 726;
- Інженерія програмного забезпечення – 33 676;
- Психологія – 31 362;
- Маркетинг – 28 847;
- Економіка – 28 128.
Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників шкіл, які хочуть поступити на бюджет по середньому балу ЗНО стали:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 33 038;
- Національний авіаційний університет – 27 779
- Національний університет "Львівська політехніка" – 27 696;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927;
- Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103;
- Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 18 994;
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377;
- Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.
Нагадаємо, 14 липня 2021 року розпочався прийом електронних заяв та документів для вступників на бакалавра до закладів вищої освіти на основі 11 класів.
Прийом електронних заяв триватиме:
- до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;
- до 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.
Звичайний прийом документів та заяв закінчується:
- 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
- 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
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