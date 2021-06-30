У МОН повідомили, куди звертатися, якщо є питання стосовно вступу-2021

В Україні запустили гарячу лінію "Вступна кампанія 2021" за номером 0 (800) 50 45 70.

Вона працюватиме до 13 серпня у пн-чт: 09.00-17.00, пт. 09.00-16.00. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

"Для забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 року в закладах вищої освіти, організації особистого прийому громадян, їх консультування сьогодні розпочала роботу гаряча лінія "Вступна кампанія 2021", – розповів очільник МОН Сергій Шкарлет.

Також звернення прийматимуть на електронну пошту vstup2021@mon.gov.ua та у чатботі на сайті МОН.

Отримати консультацію через сервіс можна з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

На особистий прийом можна потрапити за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16. к. 401.

У робочі дні – з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 17:00 – працює гаряча лінія 0-800-504-425 для вступників з тимчасово окупованих територій.

Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 1545.

Урядова гаряча лінія з питань освіти для людей з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.

Діти, які перебувають на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв’язку (+38 098 079 69 73 – Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 – для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.

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