У МОЗ назвали умову, за якої школи зможуть працювати навіть у червоній зоні

Безперешкодно працювати під час карантину зможуть навчальні заклади, у яких не менше 80% працівників будуть вакциновані проти COVID-19.

Таким чином школи зможуть працювати, навіть якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої та червоної зони.

Таку умову назвав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 28 липня.

Ці зміни будуть внесені ​​до карантинної постанови уряду №1236.

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"Ще однією важливою інновацією стає робота навчальних закладів в умовах карантину.

В разі виходу регіону із зеленої зони епідеміологічної небезпеки, тобто потрапляння у жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників", – зауважив Ляшко.

Детальніше про ці зміни у МОЗ обіцяли розповісти пізніше.

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