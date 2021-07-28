У МОЗ назвали умову, за якої школи зможуть працювати навіть у червоній зоні

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 липня 2021

Безперешкодно працювати під час карантину зможуть навчальні заклади, у яких не менше 80% працівників будуть вакциновані проти COVID-19.

Таким чином школи зможуть працювати, навіть якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої та червоної зони.

Таку умову назвав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду 28 липня. 

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Ці зміни будуть внесені ​​до карантинної постанови уряду №1236.

 Фото oksun70/Depositphotos

"Ще однією важливою інновацією стає робота навчальних закладів в умовах карантину. 

В разі виходу регіону із зеленої зони епідеміологічної небезпеки, тобто потрапляння у жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованих працівників", – зауважив Ляшко. 

Детальніше про ці зміни у МОЗ обіцяли розповісти пізніше. 

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