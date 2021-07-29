Один на півмільйона: в Ізраїлі народився малюк з ембріоном у животі

В Ізраїлі жінка народила дитину, в животі якої лікарі виявили ембріон.

Випадки зародження плоду в плоді є дуже рідкісними та виникають приблизно один раз на 500 тисяч народжень, пишуть в The Times of Israel.

Про інцидент розповіли працівники медичного центру в Ашдод, де народилася дівчинка.

На пізніх стадіях вагітності медики виявили, що живіт немовляти збільшився.

При огляді після природних пологів лікарі впевнилися, що всередині дитини щось є. Додатково також провели УЗД та рентген.

"Ми були здивовані, виявивши, що це був ембріон", – зауважив директор відділення неонатології медичного центру Ассута Омер Глобус.

Фото ziggy_mars/Depositphotos

Бригада фахівців медичного центру провела операцію та видалила ембріон.

За їхніми словами, це не був повністю сформований ембріон – він розвинувся лише частково. Лікарі змогли побачити тільки деякі кістки та серце.

Операція пройшла успішно, і очікується, що дівчинка повністю одужає. Її разом з мамою вже виписали з лікарні.

На думку Омера Глобуса, існує кілька теорій щодо того, як виникають такі випадки.

Згідно з однією із них, вагітність починається з двох ембріонів, але потім один з них поглинає іншого.

"Це відбувається в процесі розвитку плоду, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір.

Всередині плід частково розвивається, але не виживає і залишається там", – пояснює лікар.

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