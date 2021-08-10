Освітній омбудсмен розповів, чи законно не допускати невакцинованих освітян до роботи

Не допускати педагогічних працівників, які не вакцинувалися проти COVID-19, до роботи в школі – наразі незаконно, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною.

Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи", – розповів Горбачов у Facebook.

Водночас омбудсмен наголошує, що вакцинація проти COVID-19 є важливою для вчителів.

Фото: SSilver/Depositphotos

"Як громадянин я підтримую вакцинацію і вважаю, що вакцинуватися мають не лише якнайбільше педагогічних працівників, а всіх громадян загалом.

Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів.

Але цей захист не буде достатньо ефективним, якщо не провакцинується належна для створення колективного імунітету кількість працівників", – наголосив Горбачов.

Омбудсмен нагадав, що з 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабміну № 787, відповідно до якої якщо в закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників – у "жовтому", "помаранчевому", "червоному" рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.

"Працівник закладу освіти має усвідомлювати, що вакцинуючись, він сприяє захисту права, насамперед свого, та всіх учасників освітнього процесу на життя та здоров’я.

Також він підвищує шанси закладу освіти проводити освітній процес з нового навчального року більшість часу очно, а не дистанційно.

Адже заклади не в "зеленій" зоні, у яких 80% працівників не будуть провакциновані, мають працювати дистанційно", – додав Горбачов.

Також Горбачов звернув увагу на поширенні в суспільстві і зокрема серед педагогів "ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації".

І додав, що наразі рівень вакцинації освітян по Україні ще не є достатнім.

Дані щодо вакцинації працівників сфери освіти по кожній області можна переглянути на сайті освітнього омбудсмена.

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