У США показали нові можливості роботів-гуманоїдів: стрибають та займаються паркуром. ВІДЕО

В американській компанії Boston Dynamics представили роботів-гуманоїдів "Атлас", які займаються паркуром та роблять сальто.

У новому відео, викладеному компанією, "Атлас" долає перешкоди, стрибає та бігає по нерівних платформах, повідомляє USA Today.

Роботи також синхронно обертаються, роблять сальто, дзеркально відображаючи один одного.

Роботів "Атлас" компанія-виробник назвала "найдинамічнішими у світі гуманоїдами".

"Ми створюємо базові можливості, які, на нашу думку, знадобляться будь-якому корисному роботу, і ми визначаємо завдання, над якими будемо працювати протягом наступних 2-5 років", – каже Скотт Куіндерсма, лідер команди розробників роботів.

Робот має зріст 1,5 м , його маса складає 86 кг, він має вбудовану батарею, RGB-камери та датчики глибини, а також три вбудовані комп’ютери.

Компанія Boston Dynamics також випустила "закулісне" відео, де показує, що роботам не завжди все вдається з першої спроби.

Вчені "навчали" двох роботів одночасно займатися паркуром два тижні.

"Іноді роботи можуть сильно засмучуватися. Вони не якимось там магічним чином вирішили займатися паркуром.

Це свого роду хореографічна рутина, схожа на відеоролик про скейтборд або про паркур, де спортсмен відпрацьовує рухи десятки-сотні разів, щоб досягти такого високого захоплюючого рівня.

Фото Boston Dynamics

Ми робимо те ж саме і з Атласом, досліджуючи, як розширити його можливості", – каже Бенджамін Стівенс, керівник управління "Атлас".

Раніше компанія Boston Dynamics була відома своїми роботами-собаками, які можуть спускатися по сходах і відкривати двері. Деякі відділи поліції почали використовувати роботів-собак для допомоги в патрулюванні.

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