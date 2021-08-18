У південних регіонах України пропонують перенести навчальний рік через "оксамитовий сезон"

В Одеській області пропонують перенести початок навчального року у південних регіонах країни з 1 на 20 вересня.

Причина – у продовженні туристичного сезону.

Пропозицію голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького про перенесення початку навчального року у школах та вишах підтримали окремі народні депутати від Одещини, а також керівництво Миколаївської та Херсонської областей, повідомляють в Одеській ОДА.

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Таку позицію в адміністрації пояснюють змінами кліматичних умов. Мовляв, туристичний сезон розпочинається не в травні, як склалося історично, а пізніше.

Фото: massonforstock /Depositphotos

"Травень та червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон", тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", – каже директор департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов.

Чиновники вважають, що офіційне продовження тривалості туристичного сезону збільшить надходження до бюджетів та надасть робочі місця тисячам мешканців.

"Дуже важливим для економічного й туристичного розвитку є продовження літнього періоду відпочинку, у тому числі, через перенесення початку навчального процесу", – зазначив Дмитро Радулов.

За словами вченої, секретарки Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ Ніни Хумарової, протягом вересня 2021 року приморські регіони країни потенційно можуть додатково отримати у місцеві бюджети близько 600 млн грн., з яких 50% припаде на Одеську область.

"Практика змінного розкладу початку навчального року (залежно від регіону та кліматичних умов) є досить розповсюдженою за кордоном, зокрема, в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США", – повідомляють у Одеській ОДА.

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Утім, зміна дати початку навчального року потребує відповідних змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту", згідно з яким навчальний процес у закладах середньої освіти має тривати не менше 175 навчальних днів.

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