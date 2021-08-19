В Україні на початок навчального року залишилось 467 шкіл з туалетами на вулиці

Станом на серпень 2021 року в 467 школах України досі залишаються вуличні вбиральні, за рік їх поменшало майже на півсотні.

У 2020 році шкіл із вуличними туалетам було 512.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляє Нова українська школа.

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Міністр говорить, що влада планує перерозподілити залишки коштів з минулого року, щоб довести ці туалети до нормального стану.

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, цьогоріч було профінансовано десятки проектів для шкіл, які досі не мають внутрішнього приміщення для туалетів.

Фото: mr_Brightside/Depositphotos

"Це водовідведення, підключення каналізації і води для того, щоб, коли це стане можливим, зробити туалети всередині", – сказав він.

Він також зазначив, що в деяких школах туалети в приміщенні не дуже відповідають "людським санітарним нормам".

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