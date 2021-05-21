Обласні адміністрації пропонують школам взяти участь в конкурсі на найкращий туалет

Сумська та Харківська обласні державні адміністрації надіслали до шкіл листи, у яких пропонують закладам взяти участь у Всеукраїнському конкурсі "Найкраща туалетна кімната BEST WC".

Фото документів опублікувала народна депутатка Яна Зінкевич у Facebook.

"Що я щойно прочитала? Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5-6 фото туалету, для участі в конкурсі найкращий туалет 2021", – написала Зінкевич.

Організатори на сайті проєкту зазначають, що "Найкраща туалетна кімната BEST WC" – перший всеукраїнський конкурс серед громадських закладів на найкращу туалетну кімнату.

Він проводиться вже втретє.

Освітні заклади вже брали участь у конкурсі – фото переможців опубліковані на сайті Best WC.

Наприклад, у 2020 році серед переможців були:

Прудянський ЗДО (ясла-садок) "Ялинка", Харківська область





Калинівська загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів, Київська область

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Криворізький навчально-виробничий центр"

За допомогою конкурсу організатори хочуть стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування.

"Конкурс є соціальним проектом. На нашу думку: громадські вбиральні – це показник цивілізаційного розвитку країни. Ми переконані, що конкурс допоможе встановити гідні стандарти для вбиралень в Україні", – пишуть організатори.

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