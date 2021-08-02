В українських школах змінять підхід до вивчення історії Голокосту та війни

Робоча група при Міністерстві освіти та науки України схвалила нову методику вивчення історії Голокосту та Другої світової війни у школах.

Школярі візьмуть участь у інтерактивних дослідженнях, шукатимуть документальні свідчення в домашніх архівах і місцевих музеях та записуватимуть спогади очевидців.

Оцифровані знахідки учні самостійно додаватимуть на онлайн-платформу "Червона точка пам’яті", створену Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр".

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"Платформа "Червона точка пам’яті" дасть учням можливість працювати з реальними історичними джерелами, які вони будуть знаходити самостійно або з допомогою родичів.

Це навчить школярів працювати з артефактами та поглиблювати знання", – підкреслила головна спеціалістка головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Раїса Євтушенко.

Фото alebloshka/Depositphotos

На платформі будуть зберігатися матеріали для вивчення історії Другої світової війни та Голокосту. У вересні її презентують для широкого загалу.

На основі цієї платформи робоча група при МОН також працюватиме над створенням матеріалів для Національного уроку пам’яті. Він запланований до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Координаторка освітніх проєктів Меморіального центру Анна Мазарчук вважає, що завдяки онлайн-платформі школярі отримають доступ до першоджерел та зможуть думати та діяти як історики.

"Ми хочемо, щоб усі школярі вивчали історію не тільки за параграфами підручників, а й у спільній дослідницькій діяльності", – зазначила вона.

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За її словами, залучення вчителів-методистів та педагогів-практиків із різних регіонів сприятиме впровадженню проєктів у реальних шкільних умовах.

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розробив художню концепцію майбутнього музейного комплексу.

Попередньо у мережі з'явилася презентація музейного комплексу, яка викликала негативну реакцію у деяких діячів культури.

Але члени авторської групи запевнили, що опубліковані матеріали не були повноцінною концепцією – а лише робочими напрацюваннями.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 44% опитаних українців не знають, де знаходиться урочище Бабин Яр, в якому нацистські війська у 1941–1943 роках проводили масові розстріли євреїв та представників інших національностей.

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