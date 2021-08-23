9 традицій, які зроблять перший день дитини в школі особливим

Незалежно від того, йде дитина до школи вперше, або вже має статус досвідченого учня, перший день у школі є особливим для всієї родини.
То чому б не відзначити його та не розпочати новий навчальний рік з маленького сімейного свята?
Ось 9 ідей, які можуть допомогти у цьому та стати родинною традицією, пише Motherly.
Смачний сніданок або вечеря
Почніть перший шкільний день зі святкового сніданку. Наприклад, спечіть зранку бананові млинці, або будь-яку іншу страву, яку любить дитина, і насолоджуйтесь разом.
Якщо на сніданок часу немає, можна влаштувати святкову вечерю. Приготуйте її самостійно, або відправтеся в улюблене кафе.
Прикрасьте двері
Поки ваша дитина спить, прикрасьте двері її кімнати. Коли вона прокинеться та побачить повітряні кульки, стрічки, плакати, які ви повісите, її настрій може покращитися.
|Фото: OneWellStudio/Depositphotos
Фотографуйте на пам'ять
Щорічна світлина дитини в перший шкільний день – хороша традиція. Сфотографуйте свою дитину, яка відкриває двері квартири або дому, відправляючись до школи.
Колись у вас буде десяток фотографій дитини, яка відкриває двері на зустріч знанням та пригодам.
Купіть футболку на виріст
Придбайте футболку для дорослих і надрукуйте на ній рік, коли дитина закінчить середню школу. Першокласник буде потопати в цій футболці. Але з часом доросте до неї.
Порівняйте всі ці фотографії, щоб побачити, як виросла дитина, і не забудьте подарувати їй футболку для коледжу чи університету.
Влаштуйте показ мод
Якщо у вас росте модниця чи модник, влаштуйте вранці перед школою показ мод.
Нехай дитина приміряє все своє вбрання і вибере найкраще для початку нового року.
Час для батьків
Перший навчальний день важливий для всіх у родині. Відправивши дітей до школи, погуляйте або випийте кави з партнером.
Ви можете обговорити свої емоції або просто насолодитися першим днем наодинці без дітей, з якими ви провели все літо.
Індивідуальні канцелярські товари
Цей пункт вимагає трошки більше старань, але воно того варте. Замовте написи на канцелярських товарах або на будь-яких приладдях до школи.
Можливо, це будуть олівці з іменем дитини, щоденник з ініціалами тощо.
Завдяки цьому дитина вже в перший день зможе відчути себе особливою.
Залиште записку в ланчбоксі
Напишіть милу записку для дитини і покладіть її в обідню коробку.
Добрі слова мами або тата можуть кардинально змінити перший день у школі.
Заповніть сторінку пам’яті про перший день школи
Коли дитина повернеться додому після першого дня, запитайте її, як все пройшло.
Створіть сторінку пам’яті з усіма деталями, які дитина згадала за день.
Сховайте її та потім порівняйте результати з наступним роком.
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