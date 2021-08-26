Шмигаль розповів, чи вчасно розпочнеться новий навчальний рік у школах

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичному режимі.

Про це він розповів у Telegram.

"Наразі країна перебуває на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою.

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Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів", – зауважив Шмигаль.

Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил, наголосив прем’єр-міністр.

Фото: oksun70/Depositphotos

"Школи підготовлені та мають все необхідне", – стверджує Шмигаль.

Він закликав українських педагогів вакцинуватися, щоб вберегти себе та учнів.

Нагадаємо, у МОН розповіли, що формат навчання цьогоріч залежатиме від епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та кількості вакцинованих педагогів.

Якщо ж буде жовта, помаранчева або червона зона, і в школі буде менше 80% вакцинованих педагогів, навчання відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.

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