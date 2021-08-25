Які довідки потрібні дітям для навчання у школі? Пояснення

У новому навчальному році учні повинні пройти щорічні медичні обстеження.

У Центрі громадського здоров'я пояснили, яких лікарів потрібно відвідати дітям різного віку та коли це потрібно зробити.

Загалом школярам необхідно мати дві медичні довідки для навчання у школі:

Довідка форми № 086-1/о (Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду)

Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

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Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.

Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними.

Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення.

Довідка форми № 063/о (Карта профілактичних щеплень)

У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, котра може знадобитися зокрема медичним працівникам медичних закладів.

Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина, наприклад, змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.

Якщо дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію – відповідно, дані в карті профілактичних щеплень не оновлюються і довідку приносити не потрібно.

Раніше у Мін’юсті пояснили, що діти, які не отримали профілактичні щеплення без медичних протипоказань, не мають права відвідувати дитячі колективи.

У ЦГЗ закликають батьків відповідально поставитися до таких процедур.

"Не варто купувати довідку або домовлятися із лікарем, щоб він або вона написали там те, що вам потрібно.

Профілактичні огляди – це можливість вчасно виявити порушення у дітей й вчасно розпочати лікування.

Ваша відповідальність як батьків полягає у тому, щоб дитина справді пройшла цей огляд", – наголошують у Центрі.

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