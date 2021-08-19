Освітній омбудсмен відреагував на запровадження обов'язкових ПЛР-тестів для вчителів

Якщо від вчителів вимагають здавати ПЛР-тест для допущення до занять, як планують робити на Тернопільщині, то цей тест має бути для них безкоштовним.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, повідомляє Громадське радіо.

Він зазначив, що немає нормативного документа, згідно з яким вчителі зобов’язані робити ПЛР-тести на визначення COVID-19 за власний кошт.

"Якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним. Інакше це порушення прав, адже тести дорогі", – сказав він.

Фото: yacobchuk1

Саму ідею впровадження тестів для невакцинованих проти COVID-19 вчителів Горбачов назвав "логічною".

Але додав, що наразі немає закону, який забороняє допускати до роботи вчителів без щеплень.

Нагадаємо, в Тернопільській області невакцинованих проти COVID-19 вчителів зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест за власні кошти.

Обов’язкове ПЛР-тестування обіцяли запровадити в регіоні у випадку, якщо область вийде із "зеленої" зони карантину та потрапить у "жовту", "помаранчеву" або "червону".

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