На Одещині продавали китайську іграшку з перевищеною часткою свинцю у 164 рази

В Одеській області виявили небезпечну дитячу іграшку з надто великою кількістю свинцю.

Про інцидент повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Шкідливу продукцію китайського виробництва виявили під час позапланової перевірки.

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Під час лабораторних досліджень було встановлено, що музична іграшка "Звірята малята" має високий рівень загрози за вмістом свинцю.

Зокрема, масова частка речовини виявилася перевищеною у 164 рази.

"Постачальнику іграшки заборонено надання продукції на ринку України", – зазначили у відомстві.

Свинець – метал, який колись був звичайним інгредієнтом фарби і досі використовується в батарейках, трубах, гончарних виробах і навіть косметиці.

Поступово свинець може накопичуватися в крові, мозку та кістках дитини. Виявлення симптомів може тривати довгий час, але при токсичному рівні отруєння свинець може вплинути на мову, увагу та навіть IQ.

Високий рівень свинцю також може викликати судоми, кому і, в рідкісних випадках, смерть. Він може впливати на людей будь-якого віку, але діти у віці 6 років і менше особливо ризикують.

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