В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи

Відтепер в українських школах після закінчення початкових класів діти отримуватимуть електронні свідоцтва.

Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року, повідомили у МОН.

У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.

Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку.

"Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.

Фото: Kzenon/Depositphotos

Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.

Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.