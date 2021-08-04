Перед навчальним роком багатодітні родини отримають додаткові виплати

Перед початком нового навчального року малозабезпечені багатодітні родити отримають додаткові виплати.
Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень на кожну дитину, яка перебуває у таких умовах.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 серпня.
"За ініціативи Президента Володимира Зеленського, Уряд схвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років", – пояснив глава уряду.
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Ці кошти сім’ї можуть витратити на те, щоб зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Вони надійдуть батькам ще в серпні.
Загалом додаткові виплати цьогоріч надійдуть на 145 тисяч дітей з багатодітних родин.
Загальний розмір програми складе 290 млн гривень.
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