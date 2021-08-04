Перед навчальним роком багатодітні родини отримають додаткові виплати

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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4 серпня 2021

Перед початком нового навчального року малозабезпечені багатодітні родити отримають додаткові виплати. 

Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень на кожну дитину, яка перебуває у таких умовах. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 4 серпня. 

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"За ініціативи Президента Володимира Зеленського, Уряд схвалив постанову про виплату по 2 тисячі гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років", – пояснив глава уряду. 

 Фото AlexLipa/Depositphotos

Ці кошти сім’ї можуть витратити на те, щоб зібрати дітей до школи та купити необхідні речі. Вони надійдуть батькам ще в серпні. 

Загалом додаткові виплати цьогоріч надійдуть на 145 тисяч дітей з багатодітних родин.

Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. 

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