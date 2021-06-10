Разумков вважає, що законопроєкт про навчання у вишах іноземною мовою не загрожує державній

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що законопроєкт про навчання студентів з інших країн в українських вишах іноземною мовою не загрожує державній мові.

Про це він розповів під час брифінгу у Львові 10 червня.

За його словами, цей законопроєкт – економічно вигідний вишам і не впливає на державну мову.

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"Тут не треба займатися маніпуляцією, питання мови, тим більше державної мови, точно не стоїть.

Він (законопроєкт – УП) не розповсюджується на громадян України.

Це виключно економічна складова та можливості для наших вишів", – зауважив Разумков.

Дмитро Разумков

Голова ВР наголосив, що мова йде виключно про іноземців, які не можуть навчатися українською мовою.

При цьому в законопроєкт йдеться, про навчання "іншими мовами".

"Там не має виключення – лише російською, або лише угорською", – пояснив Разумков.

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Він вважає, що таке рішення допоможе залучити фінансові ресурси до вишів і створити додаткові конкурентні можливості.

Проте передбачає, що при обговоренні законопроєкт в залі парламенту, обов'язково триватиме дискусія.

Нагадаємо, що комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту схвалити цей законопроєкт.

Проте раніше парламент провалив першу спробу узаконити навчання іноземною мовою для студентів з інших країн.

Дискусії щодо законопроєкту базуються на тому, що таким чином в Україні можуть легалізувати навчання у вишах російською мовою.

"Всупереч назві, проєкт не про "врегулювання освітньої діяльності для іноземних громадян", а виключно про навчання "іноземною мовою".

І під іноземною розуміється саме російська", – пише на своїй сторінці народний депутат Володимир В'ятрович.

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