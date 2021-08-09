У Сінгапурі лікарі виходили дівчинку, яка народилася з масою 212 грамів

Яна Осадча журналіст
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9 серпня 2021

Дитину, яку при народження вважали найменшою в світі, виписали з лікарні в Сінгапуру після 13 місяців інтенсивного лікування.

Квік Ю Сюань народилася з масою 212 грамів, що дорівнює яблуку, та зростом 24 см, повідомляє BBC.

Матері дитини Вонг Мей Лін зробили екстрений кесарів розтин на 25 тижні вагітності, за чотири місяці до планових пологів. 

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У жінки було діагностовано прееклампсію –  небезпечно високий кров'яний тиск, який може пошкодити життєво важливі органи і стати фатальним як для матері, так і для дитини.

Зараз Ю Сюань важить 6,3 кг.

За даними Сінгапурської національної університетської лікарні, де народилася дитина, дівчинка мала "обмежені шанси на виживання", але вразила лікарів своєю жагою до життя.

 Фото: ВВС

"Незважаючи на ускладнення, дівчинка надихнула оточуючих своєю наполегливістю та ростом, що робить її надзвичайною дитиною", –  йдеться у повідомленні лікарні.

Медики кажуть, що під їхньою опікою здоров’я та розвиток дівчинки добре прогресували, і вони вже можуть виписати її з лікарні.

Але Ю Сюань все ще має хронічні захворювання легенів, і їй знадобиться допомога з диханням вдома.

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Та лікарі з часом очікують покращення здоров’я дитини.

 Фото: ВВС

Наразі Квік Ю Сюань вважається найменшою новонародженою дитиною в світі. Попередньою рекордсменкою була дівчина з США, яка важила 245 г при народженні у 2018 році.

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