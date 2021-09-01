Зеленський анонсував збільшення бюджету на освіту в 2022 році

Яна Осадча журналіст
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1 вересня 2021

Президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. 

Зокрема врахувати збільшення фінансування на освіту при підготовці державного бюджету на 2022 рік.

Про це заявив голова держави у традиційному привітанні з Днем знань.

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"Уряду поставлена чітка вимога щороку забезпечувати зростання державних видатків на освітню галузь. Це має бути враховано й при підготовці бюджету-2022.

Ми оновлюємо школи по всій країні й за найближчі роки зробимо освітню інфраструктуру України справді сучасною", – говориться у зверненні.

  Фото: racorn/Depositphotos

Він також зазначив, що держава має сприяти активному способу життя школярів та студентів.

"Культура спорту і здоров'я – це те, чого також потрібно навчатися, щоб мати якісне життя. А умови для цього держава гарантує.

Вже запрацювала програма "Здорова Україна", значна частина якої присвячена саме активностям школярів і студентів", – проінформував Зеленський.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України були передбачені видатки обсягом 139,5 млрд. грн, що на 26,6 млрд. грн. більше, ніж у 2020 році. 

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В основному це були кошти на збільшення заробітної плати.

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