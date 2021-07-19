Більшість українців оцінюють вітчизняну освіту як низьку або посередню. Опитування

Яна Осадча журналіст
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19 липня 2021

Більшість українців вважають якість вітчизняної середньої освіти низькою або посередньою та виступають проти дистанційного навчання.

45% людей оцінили якість середньої освіти як низьку, ще 44% назвали її посередньою, свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив. 

Кількість негативних оцінок освіти зросла на 9% порівняно з липнем 2020 року.

Найменш негативно про середню освіту відгукувалися мешканці західної України, однак динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.

 

Найкраще серед вікових груп оцінюють якість навчання респонденти у віці від 18 до 29 років, тобто ті, хто ще відносно нещодавно закінчили школу.14% з них оцінили якість освіти як дуже високу. 

Водночас лише 4% людей віком 60+ позитивно оцінили якість освіти.

Абсолютна більшість батьків (65%) виступають проти дистанційної освіти. 

Найбільший супротив дистанційній формі освіти – серед мешканців сіл. Проти неї виступили 72% опитаних.  

Водночас  у селищах міського типу та містах з населенням більше 500 тис. підтримка дистанційної освіти вища.

 

Найбільше з проблемами під час дистанційної освіти зіштовхнулися жителі Донецької та Луганської областей (79%), східних (60%) та південних (59%) областей  країни, найменше – жителі центральної України (50%). 

Серед найпоширеніших проблем, які виникали під час дистанційної освіти, батьки зазначали:

  • зниження рівня успішності дітей (72%);
  • брак уваги вчителів до потреб дітей під час навчання (51%);
  • формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання (50%).

Сім’ї з різних областей України зіткнулися з дещо різними перешкодами на шляху до здобуття їхніми дітьми середньої освіти. 

Батьки із західної та південної України частіше за батьків з інших частин держави скаржилися на погану якість домашнього інтернет-зв’язку під час навчання.

 

Для мешканців з Донецької та Луганської областей, окрім падіння успішності дітей, найгостріше стояло питання використання різних онлайн-платформ і месенджерів у комунікації учнів з вчителями (47%) та недостатність технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках (44%). 

Батьки з сіл частіше за батьків з інших населених пунктів повідомляли про проблему з нестачею технічних пристроїв для участі в онлайн-уроках.

Одним з опосередкованих негативних наслідків впровадження дистанційного навчання стало збільшення напруженості у сім’ях.

Про це повідомило 57% опитаних батьків. Водночас жінки, які здебільшого більше часу проводять вдома з дітьми, повідомляли про зростання напруженості на 8% частіше за чоловіків. 

 

Всеукраїнське опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. 

Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Опитування провели методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує:

  • 2.4% для показників, близьких до 50%,
  • 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%,
  • 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%,
  • 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%,
  • 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

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