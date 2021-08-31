Як з 1 вересня працюватимуть дитсадки, школи та університети у Києві: список заборон

У Києві встановили низку заборон, що діятимуть в освітніх закладах з 1 вересня.
Вони стосуватимуться дитсадків, шкіл, училищ, університетів, а також позашкільних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, повідомили у Київській міській держадміністрації.
Зокрема, батькам заборонять відвідувати заклади освіти, якщо вони не матимуть сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Батьківські консультації/збори мають проводитися онлайн при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.
|Фото: racorn/Depositphotos
🟢Заборонено для "зеленого" рівня:
❌проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок,
❌вхід групами та масове перебування в закладі батьків,
❌індивідуальне відвідування закладів батьками,
❌ вхід і перебування у закладі людей, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).Реклама:
🟡🟠Заборонено для "жовтого" та "помаранчевого" рівнів:
❌відвідувати заклади освіти та проводити в них масові заходи, якщо у більш ніж 20% персоналу відсутній документ про повний курс вакцинації,
❌відвідувати заклади, коли на самоізоляції через контакт із хворим з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу,
❌проодити масові заходи за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів),
❌відвідувати заклади людям, які не є учасниками освітнього процесу,
❌перебувати групами батькам,
❌індивідуально відвідувати заклад батькам без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години),
✔️освітній процес може бути організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти).
🔴Заборонено для "червоного" рівня:
❌відвідувати заклади освіти незалежно від форм власності, окрім:
✅закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти,
✅учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,
✅здобувачів, які беруть участь у атестації,
✅осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.
❗️ Це можливо за умови, якщо у більш ніж 80% персоналу закладу буде документ про повний курс вакцинації.
Вас також може зацікавити:
Які довідки потрібні дітям для навчання у школі? Пояснення
Як дитині зберегти самоорганізацію під час навчання. 7 порад від вчителя математики
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.