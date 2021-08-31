Як з 1 вересня працюватимуть дитсадки, школи та університети у Києві: список заборон

У Києві встановили низку заборон, що діятимуть в освітніх закладах з 1 вересня.

Вони стосуватимуться дитсадків, шкіл, училищ, університетів, а також позашкільних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, повідомили у Київській міській держадміністрації.

Зокрема, батькам заборонять відвідувати заклади освіти, якщо вони не матимуть сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

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Батьківські консультації/збори мають проводитися онлайн при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.

🟢Заборонено для "зеленого" рівня:

❌ вхід і перебування у закладі людей, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

❌вхід групами та масове перебування в закладі батьків,

❌проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок,

🟡🟠Заборонено для "жовтого" та "помаранчевого" рівнів:

❌відвідувати заклади освіти та проводити в них масові заходи, якщо у більш ніж 20% персоналу відсутній документ про повний курс вакцинації,

❌відвідувати заклади, коли на самоізоляції через контакт із хворим з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу,

❌проодити масові заходи за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів),

❌відвідувати заклади людям, які не є учасниками освітнього процесу,

❌перебувати групами батькам,

❌індивідуально відвідувати заклад батькам без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години),

✔️освітній процес може бути організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти).