Як з 1 вересня працюватимуть дитсадки, школи та університети у Києві: список заборон

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
4325
31 серпня 2021

У Києві встановили низку заборон, що діятимуть в освітніх закладах з 1 вересня.

Вони стосуватимуться дитсадків, шкіл, училищ, університетів, а також позашкільних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів, повідомили у Київській міській держадміністрації.

Зокрема, батькам заборонять відвідувати заклади освіти, якщо вони не матимуть сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Батьківські консультації/збори мають проводитися онлайн при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.

 Фото: racorn/Depositphotos

🟢Заборонено для "зеленого" рівня:

❌проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок,

❌вхід групами та масове перебування в закладі батьків,

❌індивідуальне відвідування закладів батьками,

❌ вхід і перебування у закладі людей, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

🟡🟠Заборонено для "жовтого" та "помаранчевого" рівнів: 

❌відвідувати заклади освіти та проводити в них масові заходи, якщо у більш ніж 20% персоналу відсутній документ про повний курс вакцинації,

❌відвідувати заклади, коли на самоізоляції через контакт із хворим з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу,

❌проодити масові заходи за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів),

❌відвідувати заклади людям, які не є учасниками освітнього процесу,

❌перебувати групами батькам, 

❌індивідуально відвідувати заклад батькам без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години),

✔️освітній процес може бути організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти).

🔴Заборонено для "червоного" рівня: 

❌відвідувати заклади освіти незалежно від форм власності, окрім: 

✅закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти,

✅учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,

✅здобувачів, які беруть участь у атестації,

✅осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.

❗️ Це можливо за умови, якщо у більш ніж 80% персоналу закладу буде документ про повний курс вакцинації.

Вас також може зацікавити:

Які довідки потрібні дітям для навчання у школі? Пояснення 

Як дитині зберегти самоорганізацію під час навчання. 7 порад від вчителя математики

В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи

Як правильно вибрати взуття школярам? Поради ЦГЗ

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 0
Суспільство

Свекруха, теща, мама і конфлікти з ними: як жити дружно. Радить психолог

Людмила Панасюк
 0
Здоров'я

Уууу, пилюка! Звідки береться пил, як його позбутись та як він впливає на наше здоров’я

Наталiя Бушковська
 0
Суспільство

Танцювати, співати та малювати одночасно: як не зашкодити дитині із великою кількістю гуртків

Дарія Поперечна