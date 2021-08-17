МОЗ: понад 80% померлих від COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні – це люди старші 60 років, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Станом на 14 серпня 2021 від коронавірусної хвороби померло 53 255 людей, з них 43 566 – у віці 60+.

"Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби. Чим старша особа, тим вищий цей ризик", – наголошують у міністерстві.

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Частка людей віком 60-69 років серед померлих складає 29% (15 533 осіб), а людей віком від 70 років – 52% (28 033).

Фото: halfpoint/Depositphotos

"Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. Вакцинація від COVID-19 в Україні безоплатна та добровільна", – нагадують у МОЗ і додають, що ефективність усіх вакцин, які використовує Україна, у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%.

Також препарати пройшли перевірки на безпечність та ефективність та схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування.

Нагадаємо, вчені розробили таблицю, за допомогою якої можна розрахувати ризик заразитися, потрапити в лікарню чи померти від COVID-19.

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