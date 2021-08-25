Ефективність РНК-вакцин проти COVID-19 знизилась до 66%. Дослідження

Внаслідок поширення COVID-штаму "Дельта" ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби знизилась до 66%.

Зокрема, йдеться про РНК- вакцини проти COVID-19 – препарати виробництва Pfizer та Moderna.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) ефективність вакцин впала з 91% до 66%, пише Medical Xpress.

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Зниження відбулося після того, як штам "Дельта" почав домінувати.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

У дослідженні CDC взяло участь понад 4 тисячі медиків та працівників служб екстреного реагування у 6 штатах США.

Серед 4217 учасників 3 483 (83%) були вакциновані проти COVID-19:

2278 (65%) отримали щеплення препаратом Pfizer-BioNTech;

1138 (33%) – Moderna;

67 (2%) – Janssen (Johnson & Johnson).

Щотижня або при появі симптомів, подібних до коронавірусної хвороби, учасники проходили тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Зважаючи на частоту захворювань серед вакцинованих і невакцинованих людей, а також на кількість часу, протягом якого вони відстежувалися, ефективність вакцини в початковий період дослідження з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року оцінювалася в 91%.

Але протягом кількох тижнів напередодні 14 серпня, коли штам "Дельта" став домінуючим, ефективність впала до 66%.

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При цьому дослідники наголошують, що ефективність вакцини також може знижуватися внаслідок часу, що пройшов з моменту щеплення.

А результати базуються на відносно короткому періоді дослідження з невеликою кількістю захворювань.

"Хоча ці проміжні результати припускають помірне зниження ефективності вакцин проти COVID-19 в запобіганні інфекції, стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19", – зазначають дослідники.

Раніше головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді" підтвердив, що наразі справді відбувається зниження ефективності вакцини проти COVID-19.

"Науково доведено, що є зниження ефективності вакцини Pfizer з 93% до 88% і AstraZeneca – з 66% до 60%.

Ідеться про ефективність проти госпіталізацій. Звичайно, що показники по симптоматичному перебігу коронавірусу будуть трішки вище.

Однак зниження ефективності вакцини справді відбувається – у середньому на 10%, і на цьому наголошує ВООЗ", – пояснив він.

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