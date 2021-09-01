Українцям дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію"

Подати документи про намір одружитися відтепер можна через портал "Дія".

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 1 вересня.

Подавати документи через портал "Дія" дозволили, щоб полегшити взаємодію громадян із державою та пришвидшити бюрократичні процедури при реєстрації актів цивільного стану, йдеться у пояснювальній записці.

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Поки не відомо, чи буде наявна така послуга в мобільному додатку "Дія".

Фото: ufabizphoto/Depositphotos

Утім, це не означає реєстрацію шлюбу онлайн – лише подачу документів або сплату адміністративного збору.

Раніше подати заяву онлайн можна було через сайт Міністерства юстиції.

Ресурс дозволяв обрати час, місце церемонії та відділ РАЦСу, де наречені бажають зареєструвати шлюб. Чи буде збережено такі ж функції в порталі "Дія" – наразі не відомо.

Наприклад, у березні цього року, американець та аргентинка одружились на онлайн-церемонії, що стало першим випадком в історії офіційної реєстрації шлюбу. Весільна церемонія, що тривала 19 годин, пройшла в Zoom, а шлюб зареєстрували в штаті Юта, США.

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