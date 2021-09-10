Чим товщі політики, тим вищий рівень корупції: визначили переможців "Шнобелівської" премії

9 вересня у Гарварді назвали імена переможців 31 щорічної "Шнобелівської" премії.

Лауреатами премії стали вчені з 24 країн у 10 категоріях.

"Кожен переможець зробив те, що змушує людей сміятися, а потім думати", – зазначають організатори.

Реклама:

Зокрема, один з призів отримало дослідження, в якому рівень корупції в пострадянських країнах пов’язали з ожирінням політиків.

Цьогоріч через пандемію COVID-19 церемонія відбулася онлайн, а не в традиційному будинку-театрі Сандерса Гарвардського університету.

Премію з біології отримала Сюзанна Шетц зі Швеції за аналіз варіацій муркотіння, цвірінькання, балаканини, шипіння та інших звуків. Вона також зробила порівняльний акустичний аналіз муркотіння чотирьох котів.

В номінації "екологія" переможцями стали Лейла Сатарі, Альба Гіллен, Анхела Відаль-Верду та Мануель Поркар за використання генетичного аналізу для ідентифікації різних видів бактерій, які живуть у пачках викинутої жувальної гумки, приклеєної на тротуарах у різних країнах.

Найкумеднішим винаходом в економіці стала робота вчених з 7 країн: Франції, Швеції, Австралії, Австрії, Чехії та Великобританії на чолі з Павлом Блаватським. Вони виявили, що показником рівня корупції в пострадянських країнах є ожиріння місцевих політиків.

Премію за медицину отримали вчені з Німеччини, Туреччини та Великобританії. Олкей Джем Булут, Дер Оладокун, Буркард Липперт та Ральф Хохенбергер шукали відповіді на питання – чи може секс покращити функцію носа? Винахідники довели, що оргазм полегшує носове дихання так само, як і ліки проти набряків.

Реклама:

Приз миру дістався Ітану Бесерісу, Стівену Нелівею та Девіду Кер’єру з США. Вони перевіряли таку гіпотезу: чоловіча борода виникла в результаті еволюції, щоб захищати від ударів по обличчю.

У сфері кінетики перемогло дослідження Хісасі Муракамі, Клаудіо Фелісіані, Юта Нісіями та Кацухіро Нісінара на тему: чому пішоходи інколи стикаються з іншими пішоходами?

Премію з ентомології отримало дослідження про новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах. Його авторами стали Джон Малренан молодший, Роджер Гротаус, Чарльз Хаммонд та Джей Лемдін.

В номінації "транспортування" перемогло дослідження про те, як краще транспортувати носорога. Вчені з країн Африки, Латинської Америки, США та Великобританії вирішили, що краще це робити повітрям до гори низом.

Шнобелівська премія – це пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія. Її заснувала редакція гумористичного наукового журналу Аnnals of Improbable Research.

Нагадаємо, в минулому році Шнобелівську" премію отримали українські фізик та метематик Іван Максимов та Андрій Потоцький за дослідження поведінки тіла черв'яків під впливом вібрації.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.