Чим товщі політики, тим вищий рівень корупції: визначили переможців "Шнобелівської" премії

9 вересня у Гарварді назвали імена переможців 31 щорічної "Шнобелівської" премії.
Лауреатами премії стали вчені з 24 країн у 10 категоріях.
"Кожен переможець зробив те, що змушує людей сміятися, а потім думати", – зазначають організатори.
Зокрема, один з призів отримало дослідження, в якому рівень корупції в пострадянських країнах пов’язали з ожирінням політиків.
Цьогоріч через пандемію COVID-19 церемонія відбулася онлайн, а не в традиційному будинку-театрі Сандерса Гарвардського університету.
|Фото: Elnur_/Depositphotos
Премію з біології отримала Сюзанна Шетц зі Швеції за аналіз варіацій муркотіння, цвірінькання, балаканини, шипіння та інших звуків. Вона також зробила порівняльний акустичний аналіз муркотіння чотирьох котів.
В номінації "екологія" переможцями стали Лейла Сатарі, Альба Гіллен, Анхела Відаль-Верду та Мануель Поркар за використання генетичного аналізу для ідентифікації різних видів бактерій, які живуть у пачках викинутої жувальної гумки, приклеєної на тротуарах у різних країнах.
Найкумеднішим винаходом в економіці стала робота вчених з 7 країн: Франції, Швеції, Австралії, Австрії, Чехії та Великобританії на чолі з Павлом Блаватським. Вони виявили, що показником рівня корупції в пострадянських країнах є ожиріння місцевих політиків.
Премію за медицину отримали вчені з Німеччини, Туреччини та Великобританії. Олкей Джем Булут, Дер Оладокун, Буркард Липперт та Ральф Хохенбергер шукали відповіді на питання – чи може секс покращити функцію носа? Винахідники довели, що оргазм полегшує носове дихання так само, як і ліки проти набряків.
Приз миру дістався Ітану Бесерісу, Стівену Нелівею та Девіду Кер’єру з США. Вони перевіряли таку гіпотезу: чоловіча борода виникла в результаті еволюції, щоб захищати від ударів по обличчю.
У сфері кінетики перемогло дослідження Хісасі Муракамі, Клаудіо Фелісіані, Юта Нісіями та Кацухіро Нісінара на тему: чому пішоходи інколи стикаються з іншими пішоходами?
Премію з ентомології отримало дослідження про новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах. Його авторами стали Джон Малренан молодший, Роджер Гротаус, Чарльз Хаммонд та Джей Лемдін.
В номінації "транспортування" перемогло дослідження про те, як краще транспортувати носорога. Вчені з країн Африки, Латинської Америки, США та Великобританії вирішили, що краще це робити повітрям до гори низом.
Шнобелівська премія – це пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія. Її заснувала редакція гумористичного наукового журналу Аnnals of Improbable Research.
Нагадаємо, в минулому році Шнобелівську" премію отримали українські фізик та метематик Іван Максимов та Андрій Потоцький за дослідження поведінки тіла черв'яків під впливом вібрації.
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