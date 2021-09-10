Рада заборонила зображувати в рекламі оголені тіла та пропагувати гендерні стереотипи

Верховна Рада ухвалила законопроект, яким забороняється зображувати у рекламній продукції частини тіла людини з натяком на сексуальні стосунки та використовувати гендерні стереотипи.

Законопроект "Про внесення змін до закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" підтримали 307 народних депутатів під час засідання 10 вересня.

Документ забороняє зображати в рекламі інтелектуальну, фізичну або соціальну перевагу однієї статі над іншою, а також розповсюджувати стереотипи про ролі чоловіка та жінки в суспільстві.

Реклама:

Згідно з нормами закону, в рекламній продукції не можна також демонструвати насильство та зображувати частини тіла людини з натяком на сексуальні стосунки для привернення уваги споживача.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

У пояснювальній записці до документу сказано, що його метою є протидія дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та захист прав її споживачів. А також посилення відповідальності за порушення вимог чинного закону.

"Широко розповсюджена дискримінація за ознакою статі в рекламі закріплює гендерні стереотипи та негативно впливає на свідомість як дорослих споживачів, так і неповнолітніх", – говориться у пояснювальній записці.

У разі набуття чинності цього закону, рекламодавці, які замовили невідповідну рекламу, будуть притягатися до відповідальності. Їх також зобов’яжуть надавати інформацію про вартість реклами. Неподання або подання неправдивої інформації з цього приводу буде каратися штрафом.

Законопроектом також вводяться поняття "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі".

Дискримінаційна реклама – це реклама, яка містить твердження чи зображення, які є дискримінаційними за ознаками:

Реклама:

раси;

політичних та релігійних переконань;

статі;

віку;

інвалідності;

соціального походження;

громадянства;

сімейного та майнового стану;

місця проживання;

мови спілкування.

А також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.