Рада зробила крок до заборони реклами та обмеження продажу електронних сигарет

В Україні можуть обмежити продаж електронних сигарет та користування ними у громадських та на робочих місцях.

Відповідний законопроєкт №4358 про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Тепер документ готують до другого.

Законопроєкт підтримали 339 народних депутатів.

Документ пропонує:

зобов'язати виробників та імпортерів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин повідомляти Держпродспоживслужбу про їхні інгредієнти, токсикологічні дані та викиди, подавати інформацію про дози нікотину в них;

змінити вимоги до маркування тютюнових виробів;

заборонити продаж електронних сигарет особам до 21 року;

заборонити рекламу електронних сигарет і пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння на вулицях, у ЗМІ, в інтернеті, а також заборонити рекламну викладку в місцях продажів;

обмежити продаж тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.

Згідно із законопроєктом, 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Фото: REDPIXEL/Depositphotos

Автори законопроєкту із посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології заявляють, що норму про запровадження заборони продажу електронних сигарет неповнолітнім підтримують 91% українців.

"Вживання тютюнових виробів – один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, цукрового діабету, раку, хронічних обструктивних захворювань легень і розладів психічного здоров’я), що спричиняють майже 84% усіх смертей в Україні.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку 85 тисяч українців помирає від хвороб, спричинених курінням", – йдеться у пояснювальній записці.

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