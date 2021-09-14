Мовний омбудсман та міністр культури відреагували на ідею переходу на латиницю

Мовний омбудсман Тарас Кремінь та міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагували на ідею секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова перейти на латинку і позбутися кирилиці.

Мовний омбудсман вважає сумнівною ідею застосування латинського письма в українській мові.

"Перехід на латиницю важко виправдати як із філологічної, так і з політичної точок зору.

Найбільша кількість текстів з української літературної традиції написані кириличним письмом, тож це є традиційна й звична система письма для української мови", – заявив Кремінь у коментарі "Суспільному".

Поділяє думку Кременя і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вважає, що такі рішення є передчасними в сучасних умовах.

"Спочатку нам треба всім вивчити добре українську мову", – відповів на запитання стосовно доцільності переходу на латиницю на відкритті 11-го Міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK:

Водночас Тарас Кремінь зауважив, що доцільно транскрибувати українські прізвища, імена, географічні назви латиницею для полегшення комунікації з іноземцями:

"Питання фонетичного транскрибування є абсолютно коректними, коли заповнюють закордонні паспорти, дають другий підпис назвам вулиць, іншим географічним назвав, якими послуговуються наші іноземні гості, у міжнародному документообігу та діловодстві".

У питанні нагальної потреби підвищувати рівень знання іноземних мов серед громадян, зокрема англійської, Тарас Кремінь погоджується із Секретарем РНБО. Зокрема, Данілов закликав зробити англійську мову другою державною та обов’язковою до вивчення всіма громадянами.

Уповноважений із захисту державної мови закликав залишити питання застосування латиниці в українській літературній мові науковцям.

Реакції соцмереж

Заява Секретаря РНБО викликала гучні реакції користувачів соцмереж. Зокрема, деякі кепкували, що перехід на латиницю допоможе стати заможнішим:

Фото з Facebook-сторінки Ярослави Коби

Інші користувачі згадували, як уже спілкувалися українською, вживаючи латинські літери, коли на мобільних телефонах не було локалізації з кирилицею.

Фото з Facebook-сторінки Тараса Лютого

Фото з Facebook-сторінки Євгена Спіріна

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