МОН продовжує рекомендувати підручник, де рак радять лікувати содою

У шкільному підручнику з хімії для учнів 9 класу вказано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях, а також допомагає при кашлі.
При цьому авторка підручнику посилалась на сайт "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".
Користувачів мережі обурили поради нетрадиційної медицини у шкільному підручнику.
При цьому в Міністерстві освіти та науки не вважають цю ситуацію проблемною, а зазначають, що така інформація сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.
Крім того, у відомстві не заперечують вплив соди на розвиток онкозахворювань.
Про це розповідають у міністерстві в коментарі "Громадське".
|Фото Syda_Productions/Depositphotos
У МОН повідомили, що на підручнику залишиться гриф "рекомендовано Міносвіти". Оскільки немає підстав для його скасування.
Зокрема, у відомстві зазначили, що сода не може вилікувати чи попередити онкологічне захворювання, проте "у поєднанні з хіміотерапією може сповільнити його розвиток і запобігти розростанню в інші частини тіла".
Свою позицію у Моносвіти пояснюють також тим, що інформацію в підручнику як допоміжну з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем.
Крім того, зазначають, що авторка помилково послалась на "Всеукраїнську асоціацію пенсіонерів". А інформацію про соду насправді брала з американського джерела.
До того ж у МОН вважають, що сода – це не тренд нетрадиційної медицини, а має корисні властивості.
"Інформація про соду не є трендом нетрадиційної медицини.
Сьогодні харчову соду використовують в офіційній народній медицині, косметології, кулінарії, хімічній, легкій і текстильній промисловості, металургії, сільському господарстві.
Вона входить до складу багатьох аптечних препаратів, зокрема ліків проти кашлю, печії, гастриту.
Розчин соди виводить з організму отруту й токсини, знімає набряк легенів, допомагає під час великої втрати крові людиною.
Дослідження в медицині засвідчують, що сода інколи ефективніша за синтетичні ліки, оскільки вона входить до складу крові й у разі внутрішньовенного введення відновлює її нормальну структуру", – йдеться у повідомленні відомства.
Також зазначається, що у своїй відповіді на запит міністерство згадує таких науковців як Івана Неумивакіна — прихильника альтернативної та космічної медицини, а також італійського лікаря Туліо Сімончіні, який вважав, що рак можна вилікувати розчином соди – його позбавили права займатися медичною діяльністю.
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