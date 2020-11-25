МОН продовжує рекомендувати підручник, де рак радять лікувати содою

У шкільному підручнику з хімії для учнів 9 класу вказано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях, а також допомагає при кашлі.

При цьому авторка підручнику посилалась на сайт "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Користувачів мережі обурили поради нетрадиційної медицини у шкільному підручнику.

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При цьому в Міністерстві освіти та науки не вважають цю ситуацію проблемною, а зазначають, що така інформація сприятиме розвитку критичного мислення в учнів.

Крім того, у відомстві не заперечують вплив соди на розвиток онкозахворювань.

Про це розповідають у міністерстві в коментарі "Громадське".

Фото Syda_Productions/Depositphotos

У МОН повідомили, що на підручнику залишиться гриф "рекомендовано Міносвіти". Оскільки немає підстав для його скасування.

Зокрема, у відомстві зазначили, що сода не може вилікувати чи попередити онкологічне захворювання, проте "у поєднанні з хіміотерапією може сповільнити його розвиток і запобігти розростанню в інші частини тіла".

Свою позицію у Моносвіти пояснюють також тим, що інформацію в підручнику як допоміжну з позначкою "Увага!" та з застереженням порадитися з лікарем.

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Крім того, зазначають, що авторка помилково послалась на "Всеукраїнську асоціацію пенсіонерів". А інформацію про соду насправді брала з американського джерела.

До того ж у МОН вважають, що сода – це не тренд нетрадиційної медицини, а має корисні властивості.

"Інформація про соду не є трендом нетрадиційної медицини.

Сьогодні харчову соду використовують в офіційній народній медицині, косметології, кулінарії, хімічній, легкій і текстильній промисловості, металургії, сільському господарстві.

Вона входить до складу багатьох аптечних препаратів, зокрема ліків проти кашлю, печії, гастриту.

Розчин соди виводить з організму отруту й токсини, знімає набряк легенів, допомагає під час великої втрати крові людиною.

Дослідження в медицині засвідчують, що сода інколи ефективніша за синтетичні ліки, оскільки вона входить до складу крові й у разі внутрішньовенного введення відновлює її нормальну структуру", – йдеться у повідомленні відомства.

Також зазначається, що у своїй відповіді на запит міністерство згадує таких науковців як Івана Неумивакіна — прихильника альтернативної та космічної медицини, а також італійського лікаря Туліо Сімончіні, який вважав, що рак можна вилікувати розчином соди – його позбавили права займатися медичною діяльністю.

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