6 українських вишів у світовому рейтингу університетів. СПИСОК

📖 Національний університет "Львівська політехніка"

📖 Львівський національний університет імені Івана Франка

📖 Національний технічний університет "Харьківський політехнічний інститут"

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📖 Сумський державний університет

📖 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

📖 Харківський національний університет імені В. Н. Каразина.

Ці українські виші потрапили до рейтингу кращих вузів світу The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Це один із найбільших світових рейтингів. І єдиний перелік вишів, який спирається на основні їхні завдання – навчати, досліджувати, обмінюватися знаннями та розвивати міжнародне співробітництво.

Отак виглядає ТОП-10 рейтингу The Times Higher Education World University Rankings

Топ-виші обираються відповідно до 13 показників, щоб мати довіру з-поміж студентів, викладачів та урядів різних країн.

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Всього у рейтинг 2020 року потрапили близько 1400 навчальних закладів з усього світу.

Університети у The Times Higher Education групуються. "Львівська політехніка" потрапила у групу 801-1000.

Всі інші українські виші в категоріях 1000+.

До цього року в Times Higher Education було 4 українських виші. Цікаво, що додалися Сумський державний університет та Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", натомість Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", який був у рейтингу в 2016 році, вибув.

Лідером рейтингу кілька років поспіль залишається Оксфордський університет.

На другому місці піднявся Каліфорнійський технологічний інститут, на третьому – Кембридж.

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