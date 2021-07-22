В Україні визначать найкращого вчителя фізкультури-2021

На щорічній премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine оберуть найкращого вчителя фізичної культуру-2021.

Педагоги з цієї дисципліни уже вдруге мають можливість отримати відзнаку у спеціальній номінації.

Взяти участь у премії можуть учителі фізкультури, які виховують у дітях любов до здорового способу життя та спорту.

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"Ми щасливі оголосити цю номінацію, адже знаємо, що школа майбутнього має дбати про гармонійний розвиток: як інтелектуальний, так і фізичний.

Фізкультура – це не другорядний предмет, яким можна нехтувати, а часто недооцінена дисципліна, що може змалку навчити кожного українця цінувати здоров’я, дбати про себе та виховувати характер", – пояснює голова громадської спілки "Освіторія" та засновниця премії Зоя Литвин.

Номінацію також підтримали громадська організація JuniorZ та Фонд соціальної справедливості.

Лауреат отримає 30 тисяч гривень та можливість здійснити навчальну подорож до Німеччини.

Взяти участь або номінувати учителя можна на сайті премії до 1 серпня.

У 2020 році серед усіх номінацій Global Teacher Prize Ukraine найбільше заявок надійшло саме у цій номінації.

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Переможцем став педагог з села Судилків Хмельницької області Віталій Мушинський.

Церемонія нагородження відбудеться 2 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, що цьогоріч в Україні також відзначать найкращого вчителя з прифронтової зони.

У 2020 році найкращим вчителем року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків, учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії з Тернопільщини.



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