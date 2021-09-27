У турагенції на Івано-Франківщині продавали фальшиві COVID-сертифікати

На Івано-Франківщині двоє громадян незаконно виготовляли несправжні міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляють у прес-центрі Служби безпеки України.

Мешканець Івано-Франківської області разом зі спільницею організували офіс у приміщенні туристичної агенції та виготовляли фіктивні міжнародні довідки про вакцинацію для перетину кордону.

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"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та міжнародні свідоцтва про вакцинацію", – йдеться в повідомленні СБУ.

"Офіс" влашутвали в приміщенні туристичної агенції. Фото СБУ

Ціна однієї довідки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

Слідчі стверджують, що зловмисники копіювали та друкували бланки сертифікації, а далі заповнювали й засвідчували підробленими печатками. Свою діяльність вони розпочали на початку 2021 року.

Слідчі стверджують, що зловмисники копіювали та друкували бланки сертифікації

Зловмисники постійно змінювали дані медичних закладів та лікарів, що буцімто видавали їхні довідки. Зокрема, на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними і державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Ціна однієї довідки становила 1600 гривень, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

Наразі організатору злочину повідомлено про підозру за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Максимальне покарання за такий злочин передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.

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Нагадаємо, уряд пропонує посилити відповідальність за підроблення документів про вакцинацію проти COVID-19.

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