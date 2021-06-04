Словничок освіченого українця. Як говорити та писати про рак

Над тим, аби подолати різноманітні види раку щодня працюють десятки тисяч науковців та медиків з усього світу.

Втім, долати потрібно не лише саму хворобу – не менш важливо боротися зі стереотипами, які міцно вкорінилися в українській мові та визначають, як ми говоримо, а отже, думаємо про рак.



Що не так зі словом "онкохворий", чому неправильно називати онкологічну хворобу смертельним діагнозом і чи можливо перемогти рак – з нагоди Дня людей з історією раку, який цього року 6 червня, "Українська правда. Життя" разом з Фондом Inspiration Family створила спеціальник словник.

Він для всіх, хто прагне називати речі своїми іменами.

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Краще вживати слово "пацієнт"

❌ Неправильно

Онкохворий/онкохвора

👀 Приклад використання: "У прогресивних країнах щеплення від COVID-19 онкохворі можуть отримати у порядку загальної черги".

✅ Правильно

Онкопацієнт/онкопацієнтка

👀 Приклад використання: "У прогресивних країнах щеплення онкопацієнтів від COVID-19 є пріоритетом державної політики".

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Термін "пацієнт" вказує на тимчасову соціальну роль

❓ Пояснення

У кожному важливо бачити насамперед людину, а не хворобу. Саме тому краще вживати слово "пацієнт", якщо ви говорите про людину, яка зараз проходить лікування.

До того ж слово "хворий" може не відбивати справжнього статусу людини. Наприклад, у випадку з раком людина може перебувати у стані ремісії й, в той же час, мати статус пацієнта, адже необхідно залишатися під наглядом лікаря.



Ще один важливий аргумент: слово "хворий" може просто-таки ображати людину, адже в мові його часто вживають, аби принизити.

Натомість термін "пацієнт" вказує на тимчасову соціальну роль, яку людина має в кабінеті лікаря. Але виходячи звідти, знову стає другом та подругою, колегою чи близькою людиною.



І остання порада: забудьте про словосполучення "раковий хворий", воно неправильне з лексичної точки зору, а з етичної – просто жахливе, адже зовсім не залишає в собі хоча би краплі людяності.

Діагноз – не все життя людини

❌ Неправильно

Людина в діагнозі

👀 Приклад використання: "Люди в діагнозі часто відчувають нерозуміння та острах з боку суспільства".

✅ Правильно

Людина з діагнозом

👀 Приклад використання: "Люди з онкологічним діагнозом повинні знати, що завжди можуть розраховувати на підтримку суспільства".

Важливо підкреслити, що саме пацієнт контролює діагноз, а не навпаки

❓ Пояснення

Яким складним не був би онкологічний діагноз, він не повинен охоплювати все життя людини чи тим більше його витісняти.

Формулювання "в діагнозі" неначе стверджує, що людина замкнена у безвихідній ситуації, хоча насправді навіть під час лікування онкологічної хвороби це зовсім не так – план дій існує завжди.



Краще вживати словосполучення "людина з діагнозом", аби підкреслити, що саме пацієнт контролює діагноз, а не навпаки.

Хвороба є тимчасовим супровідником людського життя, а не його господарем.

Підтримати, а не образити

❌ Неправильно

Онкоодужуючий/а

👀 Приклад використання: "У МОЗ розповіли, що поки не планують закупівель нових препаратів для онкоодужуючих за програмою медичних гарантій".

✅ Правильно

Онкопацієнт/ка, людина, яка проходить лікування

👀 Приклад використання: "У МОЗ розповіли про нові препарати, які будуть доступні всім, хто проходить лікування онкологічних захворювань, за програмою медичних гарантій".

Термін "онкоодужуючий/а" виник нещодавно і мав дуже важливу мету, але він не універсальний

❓ Пояснення

Термін "онкоодужуючий/а" виник в українському лексиконі нещодавно за ініціативою пацієнтських організацій і мав дуже важливу мету – підтримати онкопацієнтів та підкреслити, що успішне лікування раку можливе. Адже значно приємніше почуватись людиною, яка одужує, ніж людиною, яка хворіє.

Проте у процесі застосування терміну в живій мові стало зрозуміло, що хоча він дійсно надихає людей, які успішно проходять лікування, натомість може засмучувати пацієнтів, що знаходяться на паліативній терапії.

Мета такої терапії – не цілковите одужання пацієнта, а стійкий контроль хвороби для підтримання якості життя.

Якщо людина проходить лікування зараз, незалежно від діагнозу та прогнозу, так і кажіть: "пацієнт" або "людина, яка проходить лікування" – і не помилитесь.

Наука, а не діагноз

❌ Неправильно

Онкологія в значенні "хвороба"

👀 Приклад використання: "Коли жінка дізналась про свій діагноз, вона впала у відчай, адже її батьки багато років тому померли від онкології".

✅ Правильно

Онкологія в значенні "наука"

👀 Приклад використання: "Коли жінка дізналась про свій діагноз, вона одразу розпитала лікаря про найбільш сучасні методи лікування, адже онкологія за останні роки зробила великий крок уперед".

Найкраще вживати назву конкретного діагнозу

❓ Пояснення

Поширена помилка, що часто трапляється як у щоденних розмовах, так і у повідомленнях медіа. Але онкологія – це наука, а не діагноз.

Те саме стосується й інших наук, які вивчають ті чи інші органи людини. Приміром, доволі часто можна натрапити на формулювання "у неї проблеми по гінекології", коли мова йде про гінекологічну хворобу.



Тому, якщо ви маєте на увазі саме хворобу, а не науку, найкраще вживати назву конкретного діагнозу – так іншим людям буде легше зрозуміти, про що саме йде мова, а вам вдасться уникнути лексичних помилок.

Найкраще побажання для онкопацієнта

❌ Неправильно

Він переміг рак / вона перемогла рак

👀 Приклад використання: "Завдяки підтримці рідних та друзів, а також злагодженій співпраці з лікарями, йому вдалось перемогти рак".

✅ Правильно

Він/вона досягнув/ла ремісії

Він/вона пройшов/ла лікування

👀 Приклад використання: "Завдяки підтримці рідних та друзів, а також злагодженій співпраці з лікарями, йому вдалось досягнути ремісії".

Онкологічні хвороби світова медицина вважає хронічними

❓ Пояснення

Сучасна медицина дійсно дуже багато зробила для успішного подолання або контролю багатьох видів онкологічних хвороб.

Якщо вчасно звернутися до лікаря та правильно підібрати лікування, рак дійсно можливо подолати.

Проте онкологічні хвороби світова медицина вважає хронічними – після закінчення лікування завжди існує ризик рецидиву.



На позначення етапу, коли в організмі людини після пройденого лікування вже не виявлено ознак хвороби, використовують термін "ремісія".

Що більше часу пройде від завершення лікування, то стійкішою є ремісія і меншим ризик рецидиву. Саме тому найкраще побажання для онкопацієнта – це пожиттєва ремісія – шанс того, що до самого кінця життя хвороба так і не повернеться.

Надто застарілі уявлення

❌ Неправильно

Смертельний/страшний/невиліковний діагноз

👀 Приклад використання: "Лікарка повідомила Михайлу, що в нього смертельний діагноз".

✅ Правильно

Конкретна назва діагнозу, онкологічний діагноз

👀 Приклад використання: "Лікарка повідомила Михайлу, що в нього рак легень, а тому потрібно розпочинати лікування".

Завдяки науці дуже багато онкологічних діагнозів давно пора викреслити зі списку "смертельних"

❓ Пояснення

Попри те, що лікування онкологічної хвороби – це тривалий та непростий процес, уявлення про рак як невиліковний чи навіть смертельний діагноз вже надто застарілі.

У науковій літературі можна зустріти формулювання "рівень 5-річної виживаності" для конкретного діагнозу.

Він означає, що після завершення лікування пацієнт перебуває під спостереженням лікаря ще протягом 5 років. Якщо за цей час не сталося рецидиву, вважається, що ризик повернення хвороби мінімальний, а отже людину вважають такою, що одужала.

Так от, за даними Національного інституту раку США, рівень 5-річної виживаності пацієнтів з локалізованим раком легень складає 60%, пацієнтів з раком молочної залози – 90%, а з раком простати – аж до 100%.

Авжеж, успішність лікування залежить від стадії, на якій хворобу було виявлено, правильно підібраного лікування, віку та стану здоров’я пацієнта.

Але ось, що можна сказати точно – завдяки науці дуже багато онкологічних діагнозів давно пора викреслити зі списку "смертельних".

Називати речі своїми іменами

❌ Неправильно

Хвороба по жіночій/чоловічій/інтимній лінії/частині

👀 Приклад використання: "Наталка написала пост у соцмережах про те, що в неї виявили хворобу по жіночій лінії, тому вона розпочинає збір коштів на лікування".

✅ Правильно

Назва конкретного діагнозу, онкологічний діагноз

👀 Приклад використання: "Наталка написала пост у соцмережах про те, що в неї виявили рак шийки матки, тому вона розпочинає збір коштів на лікування".

Діагнозів – це лише технічна інформація

❓ Пояснення

Спроби підібрати евфемізми для онкологічного діагнозу або й зовсім уникати слів "рак" чи "онкологічна хвороба" – не рідкість.

Коріння цього явища, ймовірно, можна шукати ще в давнині, коли людство наділяло слова магічною силою й вважало, що назвавши щось, ти зробиш це більш реальним.

Проте тепер, у 21 столітті, ми можемо з абсолютною точністю віднести таке уявлення до забобонів.

Видів раку існує понад сотня, а підтипів – в рази більше, тому чітко знати свій діагноз і вміти його артикулювати – це необхідність для сучасного пацієнта.

Часто можна зіткнутися з явищем, коли суспільство несвідомо поділяє діагнози на менш інтимні (на зразок раку легень чи печінки) та більш (наприклад, рак простати чи рак шийки матки).

При чому наважитись озвучити останні для свого оточення пацієнтам буває значно важче.

Проте немає сенсу соромитись будь-якого з діагнозів – це лише технічна інформація, яка допомагає пацієнту з лікарем швидше знайти потрібне лікування та досягнути бажаного одужання.



Знати й чітко формулювати свій діагноз – прекрасна звичка, яка допомагає швидше подолати страхи пов’язані з лікуванням раку як самому пацієнту, так і всьому суспільству.

Ні кліше

❌ Неправильно

Дати шанс

Ніщо не віщувало біди

Недуга

Вирок

Як грім серед ясного неба

Не будьте байдужими

Допоможіть хто чим може

Біда постукала у двері

та інші кліше

👀 Приклад використання: "Ніщо не віщувало біди, але як грім серед ясного неба пролунав вирок – біда постукала у двері. Не будьте байдужими, допоможіть хто чим може, у ваших силах дати Аліні шанс на життя".

✅ Правильно

Не вживати конструкцій-кліше взагалі, казати чітко і по справі

👀 Приклад використання: "У Катерини рак молочної залози, а коштів на лікування не вистачає. Необхідно зібрати 100 тис грн на кожен курс лікування препаратом Пер’єта. Сім’я Аліни буде вдячна за будь-яку допомогу".

Варто змінити ставлення суспільства до онкологічних хвороб

❓ Пояснення

Може здаватись, що конструкції на зразок "біда постукала у двері" додають тексту поетичності, а тому краще відгукнуться у серцях аудиторії. Проте це не так.

Кліше тільки посилюють стереотипи навколо теми раку, захаращують текст, додають неконструктивного драматизму та заважають побачити те, що насправді важливо – що саме сталось і як можна допомогти.

Якщо є бажання зробити текст про лікування раку більш емоційним, краще розповісти про самого онкопацієнта, його переживання, життя та вподобання, про нюанси лікування та план подальших дій.

Так вдасться змінити ставлення суспільства до онкологічних хвороб: сприймати їх не як неконтрольовану "біду", а як "задачу", яка потребує чіткого плану розв’язання.

Бонус. Гід по зображеннях

Зазвичай новини, публікації чи пости в соцмережах про те, що хтось проходить лікування, містять не лише текст, а й зображення.

Візуальна мова – надзвичайно потужний інструмент, який, втім, може як допомогти донести правильну думку, так і сильно спотворити її, якщо зображення буде підібране невірно.

Чим ілюструвати таку складну тему як рак?

Розповідаємо.

❌ Неправильно

Фотографії, що зроблені без згоди пацієнта або ті, де пацієнт сам собі не подобається

✅ Правильно

Фотографії, що зроблені у співпраці з пацієнтом

Виключення складають критичні ситуації

❓ Пояснення

Перед тим, як публікувати фото, переконайтесь у тому, що людина знає, що ви збираєтесь це зробити та дала свою згоду на зйомку та публікацію.

Будь-якій людині хочеться виглядати гарно на публічній фотографії, а пацієнтам, які зараз проходять лікування, й поготів.

Нехай публічне фото стане ще одним способом підтримати людину, а не засмутити її.



Виключення складають критичні ситуації, коли людина тривалий час перебуває без свідомості, сил та часу на фотосесію просто немає, а допомога потрібна терміново.

Та й навіть у таких випадках постарайтесь зробити фото так, аби зберегти гідність людини, якщо це складно – краще оберіть гарне фото з особистого архіву.



Та в більшості випадків завжди є можливість організувати хоча би невеличку фотосесію для пацієнта/ки – аби допомогти йому/їй відчути себе гарними і заодно створити візуальний матеріал для публікації.

❌ Неправильно

З великою кількістю зайвих графічних елементів

✅ Правильно

Якісні зображення без додаткових написів та візуальних ефектів

❓ Пояснення

Не потрібно додавати на не надто якісне фото ще й різноколірні написи, навіть якщо вони мають важливе значення – ім’я людини, назву діагнозу, номер карти, на яку збирають допомогу, чи заклик допомогти. Хіба що ви працюєте дизайнером і здатні зробити це справді якісно. В іншому випадку – краще не треба.

Номер карти чи діагноз, які перекривають саму людину на фотографії, можуть принижувати її гідність, а ще є просто нечитабельними.

Додайте всю потрібну інформацію у супровідний текст до фотографії – так її буде легше читати й копіювати, а фото викликатиме бажання підтримати та допомогти, а не мружитись у намаганні роздивитись, що там написано.

Додайте всю потрібну інформацію у супровідний текст до фотографії

❌ Неправильно

Стокові фотографії, візуальні кліше

✅ Правильно

Особисті фотографії

Додайте всю потрібну інформацію у супровідний текст до фотографії

❓ Пояснення

Рука в руці, розкидані по столу таблетки, стетоскопи, шприци та стокові лікарі й пацієнти з фотобанків – усі ці візуальні кліше давно час покинути в минулому.

Вони не кажуть нічого ані про самого онкопацієнта, ані про його діагноз. Ба більше, зовсім не викликають емпатії і не запам’ятовуються.

Найкращою альтернативою можуть слугувати справжні фото процесу лікування, які зробив сам пацієнт або його родичі чи друзі. Такі фото запам’ятаються, дозволять проникнутись історією та співпереживати.

Читайте історії людей, що пройшли крізь лікування онкологічної хвороби або прямо зараз отримують лікування, на сайті Дня людей з історією раку (cancersurvivorsday.org.ua) та беріть участь у флешмобі #МояІсторіяРаку в соцмережах.

Юлія Саліженко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Magnito/Depositphotos

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