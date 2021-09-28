В Україні понад 3 тисяч шкіл перейшли на онлайн-навчання

Яна Осадча журналіст
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28 вересня 2021

Кількість шкіл, які переходять з дистанційної форми навчання на традиційну, збільшується завдяки зростанню кількості вакцинованих вчителів. Але в 6 регіонах України 40% шкіл знаходяться на онлайн навчанні. 

Якщо на 23 вересня в Україні онлайн навчалися більше 4 600 закладів освіти, то на ранок 28 вересня ця цифра зменшилась на 23%. 

Таким чином, наразі на дистанційній формі навчання знаходяться 3 300 шкіл, повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова в ефірі 1+1.

"За ці три дні ми бачимо покращення щодо вакцинації наших педагогів", – сказала вона. 

 Фото: samwordley@gmail.com/Depositphotos

Серед регіонів лідерами по кількості вакцинованих вчителів є Київ, Сумська,  Донецька, Луганська, Харківська та Черкаська області.

Але, за словами Віри Рогової, в шести регіонах Україні на дистанційному навчанні знаходяться понад 40% шкіл.

Це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області.

Саме за навчальними закладами цих регіонів ведеться "пильний контроль" над якістю дистанційної освіти.

Віра Рогова розповіла, що в деяких школах на комп'ютери встановлюють програми, за допомогою яких департамент освіти може відстежити якість навчання, "прогулятися" школою і навіть, за умов очного навчання, поспілкуватися з дітьми.  

"Держава виділяє досить великі кошти на освіту. Зокрема, на комп'ютерне забезпечення", – зазначила заступниця міністра. 

Нагадаємо, офлайн-заняття в українських школах в умовах "жовтої" карантинної зони відбуваються лише при умові, якщо 80% педколективу вакциновано проти COVID-19.  

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