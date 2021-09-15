Наступного року в Україні збільшать зарплати вчителям і лікарям

У 2022 році мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тисяч гривень, середня – понад 22,5 тисячі гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 15 вересня.

Відповідні зміни були закладені у проєкт держбюджету, схваленого урядом на 2022 рік.

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Загалом на медицину наступного року виділять понад 197 млрд гривень, що на 34 млрд більше, ніж цього року.

"У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі.

Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень.

Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі", – заявив Денис Шмигаль.

Фото: selensergen/Depositphotos

Найбільше,157,2 млрд гривень буде виділено на програму медичних гарантій.

На 4 млрд гривень побудують нові заклади охорони здоров’я.

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Крім того, майже 186 млрд гривень буде виділено на освіту – це на 17 млрд гривень більше, ніж у 2021 році.

Із них 8,9 млрд грн спрямують на інклюзивну освіту, 13,8 млрд – на розвиток науки, а 100 млн гривень – на президентський університет.

Прем'єр-міністр також пообіцяв підвищення зарплат учителям і збільшення стипендій для студентів закладів вищої та профтехнічної освіти у 1,5–2,5 рази.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що на зарплати освітянам закладено 108 млрд гривень, на стипендії – 4,5 млрд.

На здорове харчування та пожежну безпеку в школах виділять по 1,5 млрд гривень відповідно.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам.

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