Наступного року в Україні збільшать зарплати вчителям і лікарям

У 2022 році мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 тисяч гривень, середня – понад 22,5 тисячі гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 15 вересня.
Відповідні зміни були закладені у проєкт держбюджету, схваленого урядом на 2022 рік.
Загалом на медицину наступного року виділять понад 197 млрд гривень, що на 34 млрд більше, ніж цього року.
"У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі.
Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень.
Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі", – заявив Денис Шмигаль.
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Найбільше,157,2 млрд гривень буде виділено на програму медичних гарантій.
На 4 млрд гривень побудують нові заклади охорони здоров’я.
Крім того, майже 186 млрд гривень буде виділено на освіту – це на 17 млрд гривень більше, ніж у 2021 році.
Із них 8,9 млрд грн спрямують на інклюзивну освіту, 13,8 млрд – на розвиток науки, а 100 млн гривень – на президентський університет.
Прем'єр-міністр також пообіцяв підвищення зарплат учителям і збільшення стипендій для студентів закладів вищої та профтехнічної освіти у 1,5–2,5 рази.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що на зарплати освітянам закладено 108 млрд гривень, на стипендії – 4,5 млрд.
На здорове харчування та пожежну безпеку в школах виділять по 1,5 млрд гривень відповідно.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам.
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