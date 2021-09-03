Від 30 до 93 тис. грн: у МОН показали розмір зарплат керівництва

Заробітна плата міністра освіти й науки Сергія Шкарлета сягає 53 тис. грн, а його заступників – від 30 до 93 тис. грн.

Розміри зарплат МОН повідомило у відповіді на запит "Нової української школи".

Суми оприлюднили згідно з виплатами в липні та з уже порахованим утриманням податків і зборів.

Точний розмір заробітної плати міністра Сергія Шкарлета, до прикладу, становить – 53 820 грн, його першого заступника Максима Кизима – 36 211 грн, а заступника міністра з цифрової трансформації Артура Селецького – 46 547 грн.

Фото selensergen/Depositphotos

Заробітні плати очільників генеральних директоратів змінювалися в проміжку між 28 тис. до майже 90 тис. грн.

Найменшу заробітну плату в липні серед керівників міністерства отримав начальник відділу преси та інформації Валентин Колєчкін – 22 923 грн. Найбільша зарплата була в директорки департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлани Криштоф – розміром 97 534 грн.

Заробітні плати усіх посадовців можна дізнатися за посиланням.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.