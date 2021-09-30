У Львові покарають тіктокерів за імітацію викрадення людини

Поліція покарає чотирьох відеоблогерів за інсценування викрадення людини на камеру.

Інцидент з фальшивим викраденням трапився у Львові, повідомляє видання Zaxid.net.

Під час зйомок відео у TikTok двоє молодиків у балаклавах на голові буцімто викрали дівчину посеред бульвару Свободи й запхали до автомобіля. Водночас дівчина гучно кричала й пручалась. Інший учасник компанії знімав це на відео, щоби опублікувати у TikTok.

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Один із перехожих зателефонував до поліції, яка оголосила план перехоплення в місті.

"Надійшло повідомлення, що невідомі особи на проспекті Свободи силоміць заштовхали в автомобіль дівчину і втекли у невідомому напрямку.

Звичайно поліцейські ввели спецоперацію, розпочався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його", – зазначила речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Через півгодини поліцейські зупинили автомобіль, проте блогери відразу пояснили, що це була імітація викрадення.

Один з акторів Остап Оскар розповів телеканалу "Україна 24", що вони знімали соціальний ролик і сподівались, що хтось із перехожих втрутиться в процес.

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"Наші очікування були такі, що ми не доведемо зйомки до кінця – небайдужі люди включаться у процес і, відповідно, ми одразу пояснимо, що відбувається. Відбувалось все не так, як гадалося і ми зрозуміли, що перейшли певну межу", – зазначив Остап.

Поліція склала на блогерів протоколи за статтею дрібне хуліганство. Їм загрожує або штраф 119 грн, або виправні роботи до 60 годин, або адміністративний арешт на 15 діб.

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