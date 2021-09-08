Актора Талашка, окрім домагань, звинуватили ще й у зґвалтуванні неповнолітньої

Народного артиста України, викладача КНУ імені Карпенка-Карого Володимира Талашка, який нещодавно потрапив у скандал, пов'язаний з домаганнями до студенток, звинуватили у зґвалтуванні.
Про інцидент заявила киянка Марія Смірнова-Матрос.
На своїй сторінці в Facebook Марія розповіла, що її в 17 років зґвалтував Володимир Талашко, який був другом родини.
Жінка написала, що викладач запросив її до себе репетирувати та готуватися до вступу в вищий навчальний заклад. А коли вона приїхала, актор почав до неї чіплятися.
|Скрін з Facebook Марії Смірнової-Матрос
"Я кажу йому: "Володимире Дмитровичу, схаменися, тобі 62 роки, тобі треба все це робити з тими, хто тобі за віком підходить". Я йому кажу, що не хочу, але він продовжує наполягати.
Я розумію, що мені ніхто не повірить... І я вирішила піддатися всій цій історії й поїхати якомога швидше", – розповіла Матрос у коментарі "Суспільному".
Марія говорить, що не оприлюднювала цю історію і не зверталася до правоохоронних органів, щоб не починати скандал.
А зараз наважилася розповісти, щоб підтримати інших дівчат, які виступили зі звинуваченнями про домагання на адресу Талашка.
|Володимир Талашко. Фото з Facebook-сторінки Олександра Ручка
Сам актор на прохання журналістів підтвердити чи заперечити слова Марії відповів:
"Нічого не знаю, вперше чую це".
Нагадаємо, у серпні щонайменше 6 дівчат – колишні абітурієнтки, студентки та журналістка – звинуватили Володимира Талашка у сексуальних домаганнях.
Вони розповідали, що чоловік запрошував їх до себе додому, пропонував провести додаткові репетиції, а потім починав чіплятися: гладити, лізти під одяг та цілуватися.
Після скандалу Володимира Талашка відсторонили від викладання в університеті та створили робочу групу для з’ясування фактів.
Група мала почати роботу з 1 вересня 2021 року.
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