Без велодоріжок в нікуди: як зробити українські міста безпечними для велосипедистів

За різними даними, в Україні за 2020 рік сталося від 1768 до 2097 ДТП з велосипедистами. Щонайменше 235 людей загинуло і 1610 – травмовані.

Часто причина таких ДТП – відсутність велоінфраструктури та висока швидкість автомобілів.

Дослідження показують: якщо машина збиває велосипедиста/пішохода на швидкості 80 км/год, у людини майже немає шансів вижити. Якщо ж авто збиває на швидкості 30 км/год, вірогідність смерті – лише 10%.

Відповідно, для того, щоб покращити статистику на дорогах, потрібно змінювати Правила дорожнього руху та створювати необхідну велоінфраструктуру.

У цьому українцям допомагає громадська організація U-cycle. Вона бореться за те, щоб зробити простір безпечнішим і для пішоходів, і для велосипедистів.

"Українська правда. Життя" розпитала у виконавчої директорки U-cycle Анастасії Макаренко про те, що організація робить для покращення ситуації з велоінфраструктурою, які міста вже можна назвати комфортними, як прокласти безпечний веломаршрут та почати їздити на велосипеді.

Анастасія Макаренко

Як велосипед допомагає зробити місто кращим

Ще до 2018 року в Україні в Державних будівельних нормах (ДБН) не було навіть згадок про велосипедну інфраструктуру.

U-cycle вдалося це змінити.

"У ДБН з'явилася велосипедна інфраструктура, і тепер при реконструкції, ремонтах вулиць проектанти зобов'язані враховувати велосипедний рух.

Якщо ви бачите, що в Києві з'являються велосипедні доріжки і смуги, то це є результат дії того ДБНу.

І якщо наша організація, наприклад, завтра припинить свою діяльність, то це те, що залишиться на рівні законодавства", – розповідає Анастасія Макаренко.

За словами Анастасії, у ДБН є ще одна перемога – норми зобов'язують не тільки створювати необхідну інфраструктуру, а й при проектуванні вулиць закладати розрахункову швидкість – 60 км/год.

"Наші вулиці проектувалися за старими стандартами і розраховувалося, що можна їхати 100 км/год і більше.

При новому проектуванні вулиця не дозволить вам гнати більше ніж 60 км/год", – додає Анастасія.

Також U-cycle розробила або ж допомогла розробити велосипедні концепції для кількадесят українських міст.

"Велосипедна концепція – це стратегія міста і план дій із розвитку інфраструктури велосипедного транспорту. Вона є підставою для виділення коштів, якщо за неї проголосували депутати", – пояснює Анастасія.

Цей документ декларує прихильність міста до розвитку велотранспорту. Також це своєрідна дорожня карта – покроково розписана стратегія, як розвивати велосипедний транспорт. Вона містить мапу велошляхів.

Крім того, у 2020 році завдяки U-cycle запрацювали ДСТУ проектування та планування велосипедної інфраструктури.

"Стандарти базуються на німецьких стандартах Era.

Вони допомагають зробити велосипедну інфраструктуру комфортною, якісною, і справді європейського зразка", – розповідає виконавча директорка U-cycle.

В організації запевняють, що їхня мета – не пересадити всіх на велосипеди або змусити зробити скрізь велодоріжки.

"Велосипед для нас – це не ціль, а інструмент, який може зробити місто кращим. На вулиці, де з'являється велосипедна доріжка, звужується кількість смуг для автомобілів, упорядковується паркування.

Вона більш приємна, на ній менше шуму, вона приємніша для життя", – запевняє Анастасія.

Велопарад дівчат 2021. Фото: Олександр Хоменко

Безпечні міста для велосипедистів в Україні

На думку Анастасії, найбільш безпечні міста для велосипедистів зокрема – це ті, які є лідерами рейтингу комфортних міст в Україні.

Цього року на першому місці – Вінниця.

"У Вінниці якраз розвинена система громадського транспорту та велоструктура. Вони виконали майже всю велосипедну концепцію до 2020 року.

Міста, де велосипед присутній як транспорт, якраз і визнаються комфортними. Є така певна залежність", – розповідає виконавча директорка U-cycle.

За її словами, Київ намагається догнати Вінницю, Івано-Франківськ та Львів, але у міста інші масштаби.

"Київ з 2020 року почав активніше будувати велоінфраструктуру, робити розмітку. Але Києву треба набирати темп, бо велосипедний трафік швидко зростає.

Під час карантину в місті стався велобум, коли закрили метро. Кількість велосипедистів виросла в 2,5 рази", – додає Анастасія.

Як зробити міста більш пристосованими до велосипедів?

У світі поширені принципи Vision zero – ідеології нульової смертності.

"Це коли інженерно, інфраструктурно все організовано так, що система унеможливлює ДТП. Тобто інфраструктура може унеможливити ДТП", – пояснює Анастасія.

В Україні наразі Vision zero немає.

Тому, на думку U-cycle, потрібно:

Відокремлювати велосипедні смуги

Велосипедна смуга бажано має бути відокремлена делініаторами чи бортами, тому що водії можуть паркуватися на велосмугах.

Робити місто більш інклюзивним

Підземні переходи – велика проблема Києва. Маломобільні – це не лише люди з інвалідністю, це і мама з візком, і людина з велосипедом, і травмована людина.

Також бордюри мають бути інклюзивними, швидкість в місті – безпечна, додатково потрібен аналіз місць концентрацій ДТП.

Будувати велоінфраструктуру, яка зациклена не лише на велодоріжках

"Усіх дратують велодоріжки з нікуди в нікуди", – сміється Анастасія.

Тому у місті необхідно грамотно спроектувати велоструктуру.

Якщо на вулиці немає достатньо простору для велосипедної доріжки, там, наприклад, має бути врегульована швидкість.

Вулиця може стати резидентською, де максимальна швидкість – 20-30 км/год. Тоді вона стає безпечною для руху велосипедом.

"Велодоріжки не з'являться скрізь, і не треба їх чекати на кожній вулиці, вони не потрібні всюди. Але швидкість в місті має бути безпечною", – пояснює виконавча директорка U-cycle.

Змінити Правила дорожнього руху

ПДР потребують реально змін, вони застарілі і не bike-friendly.

"Зараз, наприклад, відбувається "Велике будівництво", дороги будуються, оновлюються, але питання у швидкості, яка на них дозволена, та в інженерних рішеннях.

Україна досі не має стратегії нульової смертності. Тобто, фактично, безпека не є в основі прийняття рішень", – розповідає Анастасія.

В U-cycle хочуть домогтися скасування відсутності штрафів за перевищення швидкості в межах 20 км/год.

"От нібито швидкість 50 км/год, але +20 км/год – це вже 70", – додає виконавча директорка U-cycle.

29 вересня уряд вже вніс перші зміни до Правил дорожнього руху.

Детальніше про необхідні зміни можна дізнатися на відео.

Навчати дітей правил і безпеки дорожнього руху в школі

"Ми хочемо адвокатувати зміни до освіти українських шкіл, і там запровадити освіту з безпеки руху і безпечної велоїзди.

Якщо у дитини буде такий урок, то це потенційно може їй врятувати життя", – розповідає Анастасія.

Як прокласти безпечний веломаршрут. Поради від U-cycle

Наразі додатків, які допоможуть досконало побудувати веломаршрут – немає.

У Google-картах ця опція також відсутня.

"Google-карти не показують вело. Опція поки не активна, тому що відсутня велоструктура в достатній кількості. Ми зверталися до Google, і це була їхня відповідь.

Сподіваємося, що коли буде більше інфраструктури, то Google почне будувати велосипедні маршрути", – розповідає виконавча директорка U-cycle.

Тому поки що варто спробувати прокласти маршрут самостійно.

Перевірте, чи у вас на шляху є велосипедна інфраструктура

Велосипедні доріжки, смуги, відсутність підземних переходів та високих бордюрів – усе це відіграє роль.

Хоча на Google-картах перевірити велоінфраструктуру поки що не вийде, можна пошукати локальні мапи, які, зокрема, роблять активісти.

Наприклад, на сайті КМДА є схема велоінфраструктури. Проте не факт, що карта передає точну інформацію.

Шукайте вулиці-дублери із меншою завантаженістю

Звертайте увагу не лише на відстань, а й на те, наскільки трафік завантажений.

"Завжди є якісь вулиці-дублери. Наприклад, не їхати Голосіївським проспектом – а паралельною вулицю. Або ж поїхати зеленими зонами, скоротити", – додає Анастасія.

Побудуйте декілька варіантів маршруту та визначте найкращий

"Якщо ви тільки плануєте почати їздити, наприклад, на роботу, то можете на вихідних визначити декілька варіантів маршрутів, проїхатися, подивитися, де вам зручніше і комфортніше, де менший пагорб, менше підземних переходів тощо", – радить Анастасія.

Візьміть з собою друга

Якщо ви боїтеся їздити самі, знайдіть товариша чи колегу, на вихідних проїдьтеся разом.

Також Анастасія радить доєднуватися до велозаходів у місті.

"Багато людей боїться, бо вони чекають велоінфраструктури. Тому ми за неї дуже топимо. Ми самі їздимо вже. Але щоб це стало масовим і доступним, має бути безпечна велоінфраструктура", – додає виконавча директорка U-cycle.

Світлина про ГО U-cycle – одна із 30, які представлені на фотовиставці "Незалежність – це я. Незалежність – це ми. 30 історій змін до річниці відновлення незалежності", яка демонструватиметься у Києві на пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів до 18 жовтня 2021.

Фотовиставка стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України", а також у межах проєкту "Європейський Союз для сталості громадянського суспільства України", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Катерина Хорощак, УП. Життя.

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