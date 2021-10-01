Netflix запустив українськомовну версію

Стрімінговий сервіс Netflix запустив локалізовану версію в Україні – на платформі з’явився український інтерфейс.

Також Netflix завів українськомовні сторінки в соцмережах, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі.

Фільми й серіали на платформі відтепер будуть доступні не лише з субтитрами, а і в українській озвучці.

"Netflix локалізовано в Україні! Фантастична новина перед вихідними.

А ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.

Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо", – написав міністр.

Фото: billiondigitalDepositphotos

В українському дубляжі тепер доступні "Паперовий будинок", "Академія Амбрелла", "Сексуальне виховання", "Корона", "Ферзевий гамбіт" та інші серіали.

Користувачі також можуть звернутися до українськомовної служби підтримки з 15:00 до 23:00 через додаток Netflix.

Нагадаємо, ми розповідали, які серіали варто подивитися у вересні 2021 року.

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