Netflix запустив українськомовну версію

Стрімінговий сервіс Netflix запустив локалізовану версію в Україні – на платформі з’явився український інтерфейс.
Також Netflix завів українськомовні сторінки в соцмережах, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі.
Фільми й серіали на платформі відтепер будуть доступні не лише з субтитрами, а і в українській озвучці.
"Netflix локалізовано в Україні! Фантастична новина перед вихідними.
А ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.
Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською. Заради таких змін і працюємо", – написав міністр.
|Фото: billiondigitalDepositphotos
В українському дубляжі тепер доступні "Паперовий будинок", "Академія Амбрелла", "Сексуальне виховання", "Корона", "Ферзевий гамбіт" та інші серіали.
Користувачі також можуть звернутися до українськомовної служби підтримки з 15:00 до 23:00 через додаток Netflix.
Нагадаємо, ми розповідали, які серіали варто подивитися у вересні 2021 року.
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