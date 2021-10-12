Млинці у файлах та хліб замість м'яса: в ужгородській школі розгорівся скандал навколо харчування дітей

Млинці у канцелярських файлах, хліб та вода в котлетах, а замість компоту – кольорова вода.

В Ужгороді батьки учнів початкової школи № 6 скаржаться на неякісне харчування дітей.

Все почалося з допису в Facebook-групі "Ужгород Кримінальний", в якому йшлося про огидну їжу в шкільній їдальні.

Реклама:

"Найдешевші продукти, порушення норм харчування, мінімум м'яса та інших потрібних дитячому організму продуктів – все це щоденні реалії, з якими стикаються учні Ужгородської ЗОШ N6 (та, не виключено, що й інших шкіл)", – повідомили на сторінці.

Як стало відомо "Українській правді. Життя", батьки звернулися щодо цього до місцевих депутатів, які навідалися у школу особисто скуштувати обід школярів.

Виявилося, що в одній порції дитини міститься лише 40 грамів м’яса, замість 73, передбачених нормами. А діти пільгових категорій їдять сніданок та полуденок не в їдальні, а в класі, на очах у сокласників, для яких безкоштовний сніданок не передбачено.

Гарячу їжу для "пільговиків" без напоїв приносить черговий… у канцелярському файлі.

Валентин Штефаньо, депутат міської ради Ужгороду отримав звернення від декількох батьків. Вони заявили, що платять чималі кошти за харчування дітей, але, м’яко кажучи, не задоволені якістю.

Депутат і двоє його колег з міської ради кажуть, що кухарка, розмову з якою зафіксували на відео, не змогла надати калькуляцію страв.

Реклама:

"Ми спитали, що і в якій кількості входить, наприклад, в те, що в меню назвали "кебаб сирний". Кухарка заявила, що вже готовить багато років і додає інгредієнти "на око", – розповідає депутат.

Але додала, що при приготуванні обіду для 300 учнів вона використала 12 кілограмів м’яса.

"Я прикинув, що це буде по 40 грамів на дитину. До того, це вага – брутто. М'яса у вареному чи смаженому вигляді буде ще менше.

Тобто кожна дитина недоотримала 33 грами, мінімум", – зауважує Штефаньо.

Крім того, в шкільний "кебаб" додають хліб, хоча, за рецептурою, шніцелі та котлети мають готуватися з м’яса.

При приготуванні мясної страви кухарка використала 700 грамів хліба.

Подали "кебаб" з гороховим пюре. На перше у дітей був овочевий суп на воді.

За словами ще одного місцевого депутата Олександра Волосянського, в шкільному меню все написано та намальовано красиво, але дійсності не відповідає.

Наприклад, в анонсованому в меню салаті з капусти, моркви та буряка не було капусти. А виноградний компот на смак був водянистим.

"По факту дітям подали буряк та три шматочка моркви. А компоту, згідно з новим меню від Клопотенка, взагалі не мало бути, бо там передбачений чай.

Але в їдальні видали компот з винограду "Ізабелла", на смак – як вода", – розповідає депутат.

Крім того, депутати кажуть, що приміщення, де готують дітям їжу, знаходиться у жахливому стані, а на контейнерах з заготовками відсутні стікери з термінами придатності.

Валентин Штефаньо також спілкувався з підприємицею, яка постачає продукти до школи, але вона не змогла конкретно відповісти на питання: куди все ж таки поділися 10 кілограмів м'яса з дитячого обіду, і чому його замінили на хліб.

"Підприємиця почала жалітися, що коштів дуже мало. І вкластися в калькуляцію важко. Але чому від неї не надходило звернення до міської ради?

В кінцевому результаті страждають діти. Голодна дитина не в змозі думати. Як вона буде працювати на уроці математики, наприклад?", – говорить депутат.

Батько одного з учнів Олександр Ляхін каже, що щомісячно сплачує за харчування однієї дитини 517 гривень. Це – лише обіди. Якість їжі у школі його дітей не влаштовує.

Шкільний обід в меню

"Кашка, як водичка. А дітям пільгових категорій їжу приносили в клас, вибачте, як свиням. У канцелярському файлі", – розповідає він.

Депутати зазначили, що на виході зі школи спілкувалися з батьками, і більшість з опитаних охарактеризували харчування у школі як незадовільне.

"Я вам чесно скажу, коли служив в армії, нас годували краще.

Діти шкільну їжу фактично не їдять, все йде у відходи", – сказав Штефаньо.

Народні обранці кажуть, що попросили підприємицю та керівницю навчального закладу виправити ситуацію з харчуванням. Але, за словами батьків, після цього візиту якість обідів не змінилася.

Однак, як зазначив, Олександр Ляхін, дітей-пільговиків нарешті запросили снідати в їдальню, та видали їм їжу в тарілках.

Гарячу їжу для "пільговиків" без напоїв приносить черговий… у канцелярському файлі

Директорка школи Мар’яна Гринчук в коментарі "Українській правда Життя" каже, що в школі створена комісія "внутрішнього контролю".

"Поки йде перевірка, коментарі давати не будемо", – зазначає вона.

На питання, чи надходили на її ім'я скарги від батьків, директорка відповідає, що лише в усній формі, і вона відразу реагувала на них.

"Наразі ситуація виправлена. Дітки харчуються в звичайному режимі",– говорить вона.

Історію з гарячими млинцями у файлах Мар’яна Гринчук ані спростовує, ані підтверджує.

"Вибачте, це – без коментарів", – каже вона.

У міськраді розповідають, що після того, як ситуація навколо харчування у школі № 6 набула розголосу, до них почали приходити скарги і з інших шкіл міста.

"Я звернувся до прокуратури та до відділу освіти, пропоную організувати робочу групу. Включити туди спеціалістів з Держстандарта та управління освіти і провести аудит харчування у всіх навчальних закладах. Також це питання треба винести на сесію", – каже Штефаньо.

Він також закликає батьків бути небайдужими, не мовчати та відкрито говорити про наявні проблеми в школах.

Це стосується і батьківських комітетів, які, за словами депутата, все більше перетворюються на каси по збору коштів на потреби школи, хоча мають слідкувати за реалізацією права на освіту.

Олександр Волосянський вважає, що в ситуації з неякісним харчуванням перш за все треба звинувачувати місцеву владу.

Адже в Ужгороді, на відміну від багатьох інших міст, немає безкоштовного харчування для учнів початкової школи.

"Раніше з міського бюджету фінансувалося харчування дітей у молодшій школі, зокрема, обіди.

Цю норму скасували, і тепер безкоштовно харчуються тільки діти пільгових категорій.

Вартість обіду приблизно 20 гривень. Ці норми також треба збільшувати, але обов'язково контролювати використання бюджетних коштів", – каже він.

Нагадаємо, всі українські школи повинні запровадити нове шкільне меню з 1 січня 2022 року. Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року.

Проте частина закладів уже уклали договори з постачальниками без урахування нових норм.

У новому меню обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, соків, зменшено споживання хліба і картоплі, збільшено споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових.

У Міністерстві охорони здоров’я з 11 жовтня розпочали раптові перевірки працівників їдалень навчальних закладів на наявність золотистого стафілокока.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.