Суд стягнув з української блогерки 250 тис. грн штрафу за провалену акцію в Instagram

Українська Instagram-блогерка Алевтина Черкашина, більш відома за псевдонімом "diva_olivka", повинна сплатити 250 тис. грн за порушення умов акції в соціальній мережі.

Таке рішення ухвалив Господарський суд Києва у вересні 2021 року після позову замовниці Вероніки Синиці, повідомили у виданні dev.ua.

Підприємиця Вероніка Синиця підписала з відомою блогеркою договір 1 вересня 2020 року про проведення акції з розіграшу призів (giveaway).

Блогерка гарантувала, що після giveaway кількість підписників на сторінку Синиці зросте на 50 тисяч.

Фото: diva_olivka

Замовниця повинна була сплатити 500 тис. грн на рахунки Алевтині Черкашиній. Першу половину суму заплатили перед початком акції, але друга мала надійти після успішного виконання умов договору. Однак "diva_olivka" їх не виконала.

Замість обіцяних 50 тисяч нових підписників, участь в акції блогерки взяли лише 22,8 тис. сторінок, зареєстрованих у соцмережі.

Алевтина Черкашина підтвердила на судовому засіданні, що на сторінку Синиці підписались 22,8 тис. людей, а не 50 тис. Однак додала, що "не є відповідальною за волевиявлення та дії інших осіб". Натомість суд вирішив, що блогерка взяла на себе прямі зобов’язання збільшити кількість підписників на 50 тис., підписавши договір із Синицею.

Замовниця хотіла стягнути з блогерки 1 млн 250 тис. грн, проте суд задовольнив її вимоги лише частково.

Суддя дослідила обставини справи й з’ясувала, що Вероніка Синиця була посередницею між Алевтиною Черкашиною та іншою клієнткою. Синиця порушила договір зі своєю клієнтою та мусила сплатити штраф 250 тис. грн.

Тому суддя задовольнила позов лише стосовно суми 250 тис. грн як відшкодування матеріальних збитків. Стосовно же 700 тис. грн упущеної вигоди, 250 тис. грн, виплачених Синицею на початку, та моральної компенсації розміром 50 тис. грн, то суддя вирішила, що немає підстав задовольняти ці вимоги.

"diva_olivka" є відомою українською Instagram-блогеркою. На її сторінку підписано понад 1,3 млн користувачів.

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