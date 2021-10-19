Українці підтримали петицію про обов’язкове відеоспостереження у дитсадках

Петиція щодо запровадження обов’язкових систем відеонагляду у дитячих садочках набрала необхідні 25 тисяч голосів, йдеться на сайті Офісу президента.

Пропозиція набрала необхідну кількість голосів трохи більше ніж за місяць. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Ініціаторка звернення Аліна Ханумак запропонувала владі розробити та внести на розгляд Верховної ради відповідний законопроєкт, який зобов’язуватиме всі заклади дошкільної освіти встановлювати на території відеоспостереження.

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Вона пропонує обладнати камерами коридори, їдальні, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення, окрім вбиральні та роздягальні.

Фото: Depositphotos/Автор shalamov

"На сьогоднішній день збільшується кількість випадків жорстокого поводження з дітьми в закладах дошкільної освіти як зі сторони їхніх однолітків, так і зі сторони вихователів, що проявляється у моральному (ігнорування дитини, систематичне приниження та знущання, словесні образи тощо) та/або фізичному насильстві.

Таке поводження з дитиною завдає непоправної шкоди її здоров’ю, розвитку і соціалізації, нерідко стає й загрозою її життю чи навіть є причиною смерті", – обґрунтовує петицію її авторка.

За її словами, наявні заходи попередження та реагування щодо випадків жорстокого поводження з дітьми у закладах дошкільної освіти є неефективними.

Встановити факт жорстокого поводження з дитиною майже неможливо, а тому винні особи залишаються непокараними та продовжують вчиняти протиправні дії, або ж навпаки – покарання несуть невинні особи.

Аліна Ханумак також закликає запровадити відеоспостереження у дитячих садочках, щоб відеоматеріали можна було використовувати як докази порушення прав дітей.

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Нагадаємо, дитсадки й початкові класи шкіл будуть працювати офлайн при будь-яких обмеженнях.

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