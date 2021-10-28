Instagram дозволив усім користувачам вставляти посилання у сторіз

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 жовтня 2021

Instagram дозволив усім користувачам вставляти посилання у сторіз, незалежно від кількості підписників.

Про це повідомили на офіційній сторінці платформи.

"Сьогодні ми розширюємо можливість додавати посилання у сторіз для всіх акаунтів", – написали вони.

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Однак з метою безпеки ця функція не буде доступна для тих, хто часто порушує правила спільноти, поширює хейтспіч або дезінформацію.

Фото: Depositphotos/Автор IgorTishenko

Раніше поширювати посилання у "сторіз" могли тільки верифіковані користувачі й ті, хто має від 10 тис. підписників.

"Ми почули від решти нашої спільноти, що вони також хочуть ділитися з друзями і сім'єю тим, що для них важливе. 

Що б це не було, від кулінарії до волонтерства або шопінгу, тепер у вас є простір для поширення у сторіз, незалежно від популярності акаунту", – заявили розробники.

Щоб додати посилання до своїх історій, достатньо клікнути на "Link" (Посилання) на верхній панелі.

"Від організації та просвітництва стосовно рівності, соціальної справедливості і ментального здоров'я, до показу нових товарів для споживачів – посилання корисні для багатьох речей. Зараз ми даємо доступ усім акаунтам", – додали в Instagram.

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